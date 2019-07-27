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《无主之城》孤岛冒险惊险刺激，暑期档的一股清流

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2019-7-27 18:07:38

 《无主之城》孤岛冒险惊险刺激，暑期档的一股清流


提前观看三集《无主之城》，感觉比预期精彩。一群身份、经历、性格各异的旅客误入空城后，不得不在荒岛求生，多位实力派演员的联合演绎下格外真实、细腻。短短三集，就透露出大量信息，节奏也比较明快，导演把影像拍出惊险刺激，二十多个主要人物也塑造蛮有特色，还是蛮吸引眼球的。


《无主之城》孤岛冒险惊险刺激，暑期档的一股清流


罗燃为了探寻大学教授梁冬神秘身亡的真相，而登上一列观光列车。没想到途中火车阴差阳错进入一座废弃空城，幸存者与外界彻底失联，还接连遭遇离奇之事......每个人都跟命运息息相关，这部科幻剧的悬疑、冒险情节还很注重细节铺垫，所以荒岛求生的冒险故事很惊险。


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杜淳饰演热血青年罗燃，一改曾经干净利落的形象，微卷发型叠加胡茬造型，颓废感十足。他为查妻子死亡无意到了孤岛，面对不断的意外死亡和内讧冲突，他面临着极其残酷的生存挑战，能查到敌人暗箱操作，还能有勇有谋做出抉择，不畏凶险挺身而出，杜淳对情感纠葛与做人责任都演得很有说服力。


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凭借《归去来》等热剧而备受瞩目的气质女星许龄月，在剧中饰演谜一样的女子江雪，她惶恐无助和复杂的内心忧虑，同样诠释得有板有眼。在《无证之罪》和《你好旧时光》中展现炸裂演技的宁理，此番戴起眼镜继续扮演老师，神态含蓄内敛，两位神秘人物让剧情充满了不可测。


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而《伪装者》《琅琊榜》走出演技派大神刘奕君，则饰演大反派陈立，他看似斯文，却是善于掌控人心的“肉食动物”，威胁到每个主角的生命。刘奕君目光如炬，睿智的眼神中仿佛隐藏着不为人知的冷酷决绝，极为出彩。实力派小生代旭、毛毅加盟，也让该剧如虎添翼。


《无主之城》孤岛冒险惊险刺激，暑期档的一股清流


陈雨锶饰演的娜娜，这位俏丽女孩表情冷酷、目光犀利，拥有超越年龄的缜密心机，表演非常抢眼。还有廖银玥饰演果儿，屡屡说出“你们大人眼中自私是成熟，欺骗是手腕”“利益不等于利益”等精辟台词，同样发人深思。


《无主之城》孤岛冒险惊险刺激，暑期档的一股清流


毕竟众多人物身处荒岛绝境，在遭遇蝙蝠袭击的情况下，食品不足时候如何取舍？无论是利益的驱使，还是危机的压迫，都会让人性在挣扎抉择体现出善恶美丑。但小人物之间互助友爱，吝啬邪恶人物的阴谋诡计，还有善良人物的挺身而出，都让《无主之城》有独具匠心的地方。


《无主之城》孤岛冒险惊险刺激，暑期档的一股清流


作为荒岛题材的科幻剧，《无主之城》题材创新，群像表演的众多人物，情感都比较细腻，布景、色调等制作环节都精益求精。片头片尾都有独特的精巧设定，就像结尾AI设定，打出字幕中有任务、阴谋、人性、哲理，不禁叫人浮想联翩。


相比众多“甜宠”题材的新剧而言，《无主之城》可以说是“暑期档的一股清流”!

无主之城 (2019)

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