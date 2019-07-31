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够猛够燃够催泪！《烈火英雄》如何创壮观迄今之最？

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2019-7-31 22:27:09

 

够猛够燃够催泪！《烈火英雄》如何创壮观迄今之最？


改编自鲍尔吉·原野长篇报告文学《最深的水是泪水》的《烈火英雄》，绝对是近期必看的佳作。《全城热恋》导演陈国辉此前虽未拍过动作片，但在多线索叙事上已具功力，这次《烈火》明显有备而来，既正能量，又人性化，且场面恢弘，多个小人物在无情烈火下完成惊天壮举，够猛、够燃、够催泪，可看性极高。


够猛够燃够催泪！《烈火英雄》如何创壮观迄今之最？


以江立伟、马卫国、徐小斌三大消防英雄各为一条线索，展现了各种救援小人物的英雄壮举，而李芳母子则在城市中意外分离，甚至无数老百姓都因为一场恐怖火灾侵袭油罐区，整座城市危在旦夕...《烈火英雄》的故事一开始就充满了好莱坞末世题材电影的窒息感。


够猛够燃够催泪！《烈火英雄》如何创壮观迄今之最？


黄晓明扮演的中队江立伟，因为起初指挥犯错患上了应激性创伤障碍，被调去郊区的消防中队每天帮村民捉猪，还被儿子同学家长讥讽道“你爸爸害死了人”，有点郁闷。


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偏偏港口城市在发生油罐爆炸后，小伙子硬着头皮上阵，最终克服心魔逆袭救赎...黄晓明这次将带有负罪感的表演诠释得很内敛、细腻，顺利避免高大全。他有勇有谋、有责任、有担当，在关闭阀门撒谎骗走队员时，这位有缺陷的英雄成功HOLD住眼球！


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杜江饰演马卫国，看似严厉固执的消防队长，却顶着来自父母、妻子、孩子、工作、兄弟各方面的压力。他面对难以消灭的熊熊大火，想出向家人录视频的点子，继续扛起责任救援。


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张哲瀚的郑志，则是起初胆小懒散，却在火场开起摩托，扛起100公斤高压水枪被撞倒，然后磕磕绊绊去救人、牺牲。每一位英雄人物都是有血有肉、有缺陷，同样戳中每位看客的泪囊。


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欧豪扮演的徐小斌，原本刚跟杨紫饰演女同事王璐结婚，两人婚纱照拍完，却直接冲进火场救难。徐小斌负责保障远程供水的畅通，原本危险系数最小。但是，因为设备的进水口屡屡被水中垃圾堵塞，他只能潜水去弄，结果无辜丢了性命...


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望着小美女杨紫从泼辣耿直的队员，再到扑倒尸体前痛哭，这些小鲜花小鲜肉的走心表演，还很打动人心。


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源于“大连7·16大火”真实事件，消防员们如何用血肉之躯守护整个城市，在《烈火英雄》中都被宏大技术环节，还原到波澜壮阔。120分钟的商业巨制节奏紧凑明快，一波接着一波危机，夺人眼球。从烈火燃烧到油罐爆炸井盖被烈火炸飞伤人，再到关闭闸门、水上的“生死时刻”等救援大戏，包括城市里人们拥挤逃亡的群像镜头，摄制水平确实堪称国产救火片迄今之最。


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尤其在烈火包围重头戏中，江立伟亲手去关油罐的阀门，最为壮观！骇人！震撼！转80圈为1扣，1个阀门100扣，也就是要转8000圈，而这样的阀门总共有4个……


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江立伟随身携带的妻儿照片差点被火卷走时，用已经血肉模糊的手拍掉照片上的火，深情地看了两眼，然后藏起来，镜头里的黄晓明只是平常一笑，那种笑迎死亡的英雄豪情，完全能冲击各大奖项的影帝。


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主旋律题材+真实事件+香港班底+大陆博纳投资模式的大片，从《智取威虎山》到《红海行动》《烈火英雄》，已经越加成熟。既能满足了观众的视觉刺激，同时依托于小人物的真情实感，讨巧歌颂英雄们的大无畏壮举。


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在《烈火英雄》每个消防队员也是凡人，也有家庭、爱人，同样也会害怕和生离死别，不能只要求他们救人，不要求他们护己，而各种细节透出英雄们的脆弱一面，我想这也是编导贡献的独具匠心。


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烈火·英雄 (2019)

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