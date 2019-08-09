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因为小鲜肉鹿晗无辜被黑的《上海堡垒》真是太冤了

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2019-8-9 13:35:45

 

因为小鲜肉鹿晗无辜被黑的《上海堡垒》真是太冤了


《上海堡垒》真是太冤了！这是我最近打开豆瓣网，直接看到3分多评价，所以发出第一感慨。铺天盖地恶意评论席卷了那里，还很多人没看就在瞎骂，但基本都针对一个小鲜肉——鹿晗！


因为小鲜肉鹿晗无辜被黑的《上海堡垒》真是太冤了


因为小鲜肉鹿晗无辜被黑的《上海堡垒》真是太冤了

但说实话，只要你听说某部有小鲜花小鲜肉的影视剧正在被骂，就一头扎到电影院去看，十有七八会看到惊喜，有时还惊喜不已。


因为小鲜肉鹿晗无辜被黑的《上海堡垒》真是太冤了


比如，《锦绣未央》在收视率逆袭后，我就也凑了个热闹去看，嘿，怎么就这么准――豆瓣都在黑它，我倒觉得这剧很棒。相关例子还有《猛龙》《密战》，不过我现在要说的不是这些，而是《上海堡垒》。不仅特效与动作戏都炸裂，还有爱情、兄弟情、战友情，还是《洛杉矶之战》那种防御和煽情路线，基本就是很认真一部爆米花，可惜却遭到如此抹黑。


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自从《失恋33天》创造票房奇迹后，滕华涛导演并没有保守，便开始野心打造科幻巨制，还选择了江南原著，很有突破与挑战精神。在进电影院之前我是做好了充分的去看滕华涛爆米花电影，而不是去看贾樟柯、王小帅那种文艺电影的准备，“失恋”当年票房拿到3亿多，力压很多文艺电影，既让人吃惊也没必要吃惊，商业娱乐电影是可口爆米花，而不是苦口良药。



我看网上都在黑鹿晗，质疑他演技差，加上有王宫、王森良、孙嘉灵等小鲜花小鲜肉，导致很多人没看就去瞎打低分，非常不够公允。说实话，现在网上的文艺青年太装，很多沉默枯燥、不知所云的文艺片，都高达7、8分，反而有年轻偶像的商业片都千夫所指，这已经脱离了客观评价，而是社会评论风气的问题！


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鹿晗其实负责懵懂暗恋、话外音叙事，对舒淇饰演长官有暗恋，他演出那种小心翼翼又不乏笨拙的小心思，已经完成任务。就算是《变形金刚》那种好莱坞顶级巨制，难道你指望希亚拉博夫、马科沃尔伯格去拿奥斯卡最佳表演奖吗？有些电影就对文艺青年们的批评有了强大的免疫能力，比如鹿晗、吴亦凡、杨幂等人的影视作品。


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而江洋、曾煜、潘翰田、陆依依等灰鹰小队人物粉墨登场一起嘻嘻哈哈憧憬未来，尤其路依依认为不当战士，会选择考“电影学院”，孙嘉灵眼神瞬间流露出那种梦想、美好、希冀，使得草根女孩更为鲜活、人性化。哪怕路依依有小女人般恐惧、害怕、伤痛，也得走向战场，面对死伤，等待悲剧宿命，孙嘉灵演得很好，就冲她也很不可能豆瓣就值3分。


因为小鲜肉鹿晗无辜被黑的《上海堡垒》真是太冤了


我看《上海堡垒》觉得这电影蛮精彩的，有一群心怀热血的年轻人的前赴后继的悲壮牺牲，机器人钻破堡垒铁壁，飞机、上海大炮、上海陆沉等特效场面，也拿得出手。其实当初《大话西游》上映时，也是被一众内地港台的影评人骂得票房阳痿不举，这是这么多年来中国的文艺青年们犯下的最不可饶恕的罪行之一，虽然后来这部电影又被捧得老高，但票房仍然是一个不可更改的遗憾。



所以，劝网上文艺青年以后干脆都别关注、批评小鲜肉小鲜花影视剧了，吃一百个豆不嫌腥，说的就是你们。其实，现在回头看看好莱坞当年的科幻电影，绝大多数都很简单粗暴，但因为它们是好莱坞出品，还有很多装腔作势、晦涩难懂的文艺得奖片，我估计文艺青年们是不敢骂“幼稚的”。



现在水军泛滥和文艺青年太装，如果把豆瓣评分当成评判影片唯一途径，肯定是不科学的，我相信如果《上海堡垒》如果换成陈建斌、汤唯、梁朝伟那些人，豆瓣上的人肯定不会骂，因为非常势利眼。

天天把骂小鲜肉小鲜花挂在嘴边的人，可能不会是幼稚，但一定是爱装。

4.6 

上海堡垒 (2019)

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上海堡垒/Shanghai Fortress(2019)
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