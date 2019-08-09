如果不是亲自看过，我也会对《上海堡垒》有误解





终于去看了《上海堡垒》，对我而言，有一群心怀热血的年轻人的前赴后继的悲壮牺牲，机器人钻破堡垒铁壁，飞机、上海大炮、上海陆沉等特效场面做得不俗，已经可以力挺。









明显，《上海堡垒》有太多滕华涛导演的个人情怀，江洋、曾煜、潘翰田、陆依依等灰鹰小队人物，犹如初入职场的青年小人物，每个人都有自己憧憬和梦想。懵懂少年江洋爱了上帅气女长官林澜，每次他去发暖味短信，还小心翼翼去笨拙暗恋，都犹如《失恋33天》那种爱情娱乐片。









武康楼、陆家嘴、人民广场等熟悉的现实景象，全都出现在了外星人炮火轰鸣下，这样到是同《流浪地球》一样用实景拉近观众距离。能够看到地球与外星人的主战场出现在中国地区，我由衷感到自豪。









耗时6年做一部科幻动作电影，外星机器人数以万计袭击地球，他们从天空袭击到地面，还钻破堡垒铁壁，飞机、上海大炮、上海陆沉都是宏大壮观的场景，都被CG特效还原得栩栩如生，这点已经值回票钱。









一群心怀热血的年轻人，带着信念与责任，在上海坚守人类最后的战场...在小人物塑造上，《上海堡垒》也下过苦功！尤其英姿飒爽的路依依认为不当战士，会选择考“电影学院”，她也有小女人般恐惧、害怕、伤痛，战友死了就哭得稀里哗啦，孙嘉灵表演走心，死前念叨“克服恐惧”台词，也颇有悲壮色彩。



