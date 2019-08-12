《寄生虫》荒诞喜剧血淋淋讥讽，凭啥击败昆丁拿金棕榈？





没有曲高和寡、沉闷枯燥，却步步为营、生动幽默、紧张刺激，用黑色犯罪题材洞察人性阴暗面，这让首次夺得金棕榈大奖《寄生虫》很精彩耐看。群戏表演鲜活，镜头语言运用精巧，对社会贫富差距的审视与讽刺，相当独具匠心，这是在《杀人回忆》导演奉俊昊这辈子从没拍过写实经典佳作，远比《汉江怪物》《雪国列车》《母亲》《玉子》那种伪神作耐看。









一家四口由于投资失败目前都处在失业状态，被迫挤在贫民区阴暗潮湿的半地下室中，原本都是无业游民却在儿子隐瞒真实学历，去一家豪宅当家教，逐渐把所有人都带过去，悄然产生变化。一家人躲在厕所马桶上蹭楼上邻居的wifi，在公共喷雾消毒时不愿关上窗户，只是为了让其为自己的居室免费消毒，这对社会底层真实描写，可比《汉江怪物》美军犯傻不跟怪物打，叫人信服！









前面故事很轻松幽默，除了贴近生活现实，甚至有一点“老千”电影的味道。古灵精怪的小女儿基婷在伪造证件、角色扮演，进行大展拳脚。她车内脱掉自己内裤，诬陷帅气司机的人品，还抓住女管家对水蜜桃极度过敏，直接联合老爸用阴谋诡计轰走这些司机、女管家。故事生动娱乐化叙事，模糊了道德的边界，使得观众都被带入到这家人狂欢中。









朴社长一家出游后，这家人犹如“寄生虫”占领者对方豪宅，窝在舒服沙发，大吃大喝去狂欢。这时，影片突然风格大变，突如其来的暴雨倾城，前任女管家神秘到访，带众人到了那个阴森诡异的地下室。那里有吃有喝，还是很敞亮隐蔽的住处，原来她老公为躲债，早进来变为上流社会“寄生虫”。









两帮人争夺生存权，而进行死磕争斗，偏偏主人即将返家，胜者还得忙于隐藏自己的鼠窃狗盗，原来在富人面前，“寄生虫”根本是渺小而胆怯退缩。当一家人手忙脚乱躲避在沙发下，女管家和丈夫被绑在地下室，故事变得越加不可收拾。









全片用“气味”来铺垫冲突矛盾，“国民影帝”宋康昊饰演的“老司机”基泽，由于长期生活在贫苦底层，身上自带一种腐朽臭味。朴社长夫妇聊天时，直接把这种气味拿出来调侃、鄙视、侮辱，这叫躲在沙发下那家人更为难堪。









然后，那边是富人在豪宅激情嬉戏，爱子躲在屋外帐篷模拟露营，这边则是基泽一家地下小屋被暴雨淹没，小女儿坐在喷涌肮脏黑水的马桶上，无奈点燃一根香烟，两方贫富差异，瞬间形成鲜明对比，干脆叫人唏嘘不已。









仔细捕捉底层人物生活的点点滴滴，但欲望背后争斗发人深省，更是不可小觑。尤其在生日宴会上，为了博取公子的寒颜一笑，基泽被迫像小丑一样扮演印第安人，女管家老公杀上来行凶，儿女纷纷血淋淋倒地，土豪捏着鼻子从凶徒尸体身下取走车钥匙，则让男一号积蓄已久的愤怒爆发，瞬间捅去一刀，完成底层人民的绝地反击。









用精确计算和细密编织故事，有传统韩片那种小搞笑与幽默，包括片尾处还有灯光打出摩斯密码的“温情信件”，在超现实主义的情境中，男主角幻想着儿子所能带来的终极拯救，等于把《寄生虫》变成悬疑、喜剧、偷盗、欺骗、伦理、荒诞等综合类型的商业大片。









从主题深度和现实主义视野广度而言，远远超越了《母亲》《雪国列车》，跟《小偷家族》一样叫人肃然起敬，难怪昆丁《好莱坞往事》戛纳颗粒无收，这片勇得金棕榈大奖。奉俊昊导演拍得妙趣横生，同时充满愤怒与讥讽，《寄生虫》对贫富阶层的关系呈现得如同一碗清水般透彻，俗套故事却有猜不到的反转与脑洞，包括精妙节奏与拍摄手法，皆充满深刻的现实关怀。







