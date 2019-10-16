《侠路相逢》美女老爸警匪混战被杀，真相扑朔迷离





《侠路相逢》是一部有野心犯罪悬疑片，邵亚峰编剧导演的该片，使徒将警匪、悬疑、枪战、追逐、两代恩怨等商业元素融合在一起，邵兵和姜武两大影帝压阵，外加美女姚娆加盟，明显是为在同期《沉睡魔咒2》《双子杀手》票房争夺战中杀出一条血路。









黄河晋陕峡谷的宏阔背景中，因追捕盗卖石峁古城玉器的重案团伙，蒋汉重伤倒地，同伴被杀身亡，多年后发现真凶，究竟如何抓获对方？在同伴尸首身上有男主角打出的子弹，是否他误杀和暗杀？故事从头到尾一直深陷在未解之谜中，那就是谁是凶手？封的秘密不断牵出，往事的波澜再次起伏，同伴女儿薇薇也卷入案件，一场惊心动魄的残酷青春究竟何去何从？也是该片悬念。









邵兵毕竟是华表影帝，曾在《红河谷》《忠烈杨家将》等大片有过精彩表现的硬汉，这次把一个沉稳干练却内心愧疚的警察，塑造得非常有立体化。当年残酷的枪声改变了他的青春命运，哥们却主动不要功绩，破案拿枪冲在最前，他面对昔日战友的女儿，那种复杂微妙的表情，还是诠释得恰到好处。









姜武同样是老辣演技派，将一个狠毒、狡猾、好色的犯罪大佬塑造很有分寸感，无论是在交易文物时暗藏杀机，还是色眯眯盯着美女跳舞时的流氓模样，都演得很深入骨髓。难怪获得14届中美电影节最佳男配角，第6届新西兰亚太电影节最佳男主角，姜武绝对实力派影帝范儿。









故事背景设定在黄河晋陕峡谷，开头通过航拍摄影，以及剪辑镜头，将宏阔背景拍得很有特色。两大影帝针锋相对的镜头，使其更充满了对峙感。姚娆饰演薇薇，貌美如花、婀娜多姿，她身着性感，还多次翩翩曼舞，瞬间摇曳生辉，诱人浮想联翩。孤单女孩深入虎穴，同犯罪分子斗智斗勇，还质问邵兵是否杀了老爸，都使这场冲突充满恩怨纠葛。









操纵与被操作，双雄对决与两代恩怨情仇，人物从死亡边缘回到了人间，到影片的最后一刻的反转，真让我真彻底惊了。例如匪徒要杀邵兵时候，姚娆暗中相救，再例如犯罪分子议论女一号父亲被杀真相，让她内心纠葛混乱，还有姜武挟持美女，重新当年那一幕，以及邪不胜正的正能量宿命，都引得所有观众大叫“没想到啊！”。







