任何时代,都不缺少正义人士。影片深刻地刻画了女主为了正义而泄露政府机密后的内心恐惧,并通过记者、律师的视角诠释了这一历史事件,真实感人。凯拉·奈特莉与拉尔夫·费因斯的表演精彩,张力十足,佳作,推荐。















电影简介:

改编自真实事件,聚焦前英国情报机构政府通信总部的翻译员Katharine Gun,她在2003年伊拉克战争爆发前夕泄露了一份国家安全局备忘录,曝光美国和英国联合对联合国安理会成员进行的非法间谍活动。本片的剧本来自基于此真实事件的纪实文学作品《The Spy Who Tried To Stop A War: Katharine Gun And The Secret Plot To Sanction The Iraq Invasion》。

伊儿的《官方机密》影评