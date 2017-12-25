《我叫黄国盛》：荒诞讽刺社会百态，嬉笑之间引领风潮

初看《我叫黄国盛》，说是“一出伪喜剧”，看罢四集之后方知不仅是喜剧而已。该剧的男主角张子贤，眼神、鼻梁有些神似《健忘村》中的王千源，嘴唇、下巴又有些像脱口秀中的王自健，喜感十足。既是喜剧，在六集《我叫黄国盛》中，张子贤一人挑大梁，挑战七个角色，堪称“戏精”令人乍舌。他在该剧中的表演风格独树一帜而引人瞩目的，毕竟这部六集的短剧实在太新潮。

好的喜剧绝不仅仅是无脑的付之一笑，更多的笑过之后给人留下的深深的思考，尤其是对一些社会现象的思考以及人性的思考。在欢喜之余，这组六集短剧又将给出观众传递什么信息呢？

病毒迷你剧，颠覆传统喜剧

作为国内首部病毒迷你剧，《我叫黄国盛》在制作上极其究竟，完全是电影级的制作水准，每一个镜头每一个细节都做得非常细致。以周星驰为代表性的传统喜剧风格，其实在《我叫黄国盛》里也能找到其影子。第一集《大帮崛起》开场时，黄国盛化身为丐帮帮主，不由令人想起早年间周星驰的济公造型。

但不同于传统喜剧的是，《我叫黄国盛》结合了更多的社会现象，更贴合内地民众，更具讽刺意味。作为丐帮帮主，黄国盛率先开发了“可怜可怜我”APP，鼓励全体丐帮成员一起与时俱进开启网络乞讨模式。不仅如何，天下第一大帮丐帮的生生不息在于，帮主黄国盛还开办教学，培养新型的乞讨人才。狠狠地将网络直播、网络乞讨等乱象揭露了一把，嬉笑怒骂令人捧腹。

新的丧文化，引发社会思考

若干年前搜狐视频推出的《屌丝男丝》曾引发现象级的观看热潮，得到了不少年轻观众的认同，不得不说在当今社会环境下，屌丝们的自嘲，已经形成了一种“屌丝文化”。屌丝文化，即是一种迅速兴起的网络亚文化，它意味着中国人更多的获得了自己诠释生活的角度与权利，既有自暴自弃的颓废，也有蔑视主流的骨气，以自嘲来消解正统，以降格来反对崇高。“屌丝文化”后渐渐兴起了一种新式的“丧文化”。

《我叫黄国盛》系列的第三集《整容法案》中，黄国盛化身颜值司公务员，故事充满了后现代的风格，戏谑当下社会过分整容的怪象，讽刺那些在脸上大动刀斧的男男女女，置健康乃至生命于不顾。在抓捕整容犯的过程中，黄国盛及同事们整体工作气氛丧丧的，令人忍俊不禁，这一集中的黄国盛，也是全剧集中最为“丧”的一集，在庸常的生活中，人们想要自己更美本是无可厚非，但是大规模的过分整容，让社会里的“丑人”消失了了吗？还是引出更多整容后遗症的“怪人”呢？《整容法案》这一集从黄国盛个人的角度来观察了社会的欲望和人们内心的贪婪。

小俗而大雅，形成全新风潮

第三集的《整容法案》中不乏小俗，而第四集的主题《未来出行》，将高科技的思维植入到剧集中，可以说是大雅。在引发全民爆笑的同时，让观众萌生了向友人传播的想法。《未来出行》也是科幻感最强的一集，将主角放到特殊的虚拟时空背景下，简直脑洞大开，充满了对未来科技的想象力，看得好不过瘾。

由搜狐视频和工夫小戏联合出品的《我叫黄国盛》以百变的主角黄国盛为特殊视角，呈现一幕又一幕虚拟的社会形态。虽说是虚拟的，但这些社会现场又是让观感到熟悉的。爆笑的故事中，不乏黑色幽默，引发观众更深层次的思考。看罢六集《我叫黄国盛》之后，有人捧腹在笑，有人窥探了生活的深渊。这种极具批判性的喜剧小短片，不仅仅只限于对生活的吐槽，或将引领全新风潮。