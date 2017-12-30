《二代妖精》：貌美狐妖倒追铲屎官，刘亦菲示范撩汉手册

看《二代妖精》后不得不感慨时代变了，时代真的变了，高冷的"神仙姐姐"刘亦菲如今也要化身磨人的小妖精倒追男人。

由陈国富监制，肖洋执导，冯绍峰、刘亦菲、李光洁、郭京飞领衔主演的《二代妖精》讲述了巨债缠身的动物园饲养员袁帅，为了还清百万债款，一心想要"嫁"入豪门四处与富婆相亲，却爱上来人间报恩的狐妖白纤楚相爱的故事。在这个看颜又看钱的时代，光有颜值的白纤楚如何拿下袁帅呢？下面分享一下刘亦菲饰演的狐妖白纤楚不完全撩汉手册，大家可以根据实际情况进行借鉴。

白纤楚撩汉第一招：简单直白，霸气坦诚

在当下这个讲求快速高效的时代，没有那么多时候给朋友们演出内心戏了，所以，喜欢就得放胆去追求，勇敢表白。表白被拒了没有关系，再表白，一直表白到对方感到害怕为止。《二代妖精》中白纤楚见到自己喜欢的袁帅不停在外相亲，赶紧勇于表白，正所谓是先下手为强，后下手遭殃。这一点郭京飞扮演的白纤楚发小洪思聪应该是有亲身体会的了。

如果喜欢一个人，一直去观望、去暗恋、去演内心戏，那么到后来，那个人一定不属于你了。白纤楚虽身为狐妖，心思单纯，但她深谙这个表白的道理，她也深知表白一定要坦诚，如果缺乏坦诚的话，即使表白成功了，两个人的关系也不会长久。

白纤楚撩汉第二招：一言不合，直接壁咚

白纤楚在向袁帅表白的过程中，因她是狐妖的身份一直被动物园饲养员给拒绝。这时单纯又任性的白纤楚有些耐不住性子了，既然表白不成那就进一步吧，直接壁咚。壁咚，这一招常见于偶像剧霸道总裁，近几年十年流行，并且简单实用。基于运用范围十分广泛，如今壁咚已经不再局限于霸道总裁特有了，在男女关系中被反复使用。正所谓招不怕老，最重要是好用。

白纤楚撩汉第三招：壁咚不成，改为腿咚

刚刚提到了壁咚，鉴于女性在身材上较为娇小，常常受到身材的限制。白纤楚在向袁帅壁咚时，并没有收到意想的效果，所以在后面的剧情中，我们可以看到白锁纤楚对袁帅进行了腿咚。腿咚，这一招是近几年由壁咚演变而来的"胸咚"的升级版，从小有扎实的舞蹈基础的刘亦菲饰演的白纤楚做这个动作非常简单，对于普通观众来说，请谨慎尝试。白纤楚怕种娇蛮可爱的小狐妖采用腿咚的方式，可以看到一定的效果，此时的袁帅似乎有些动摇了。

白纤楚撩汉第四招：以退为进，进行感化

在《二代妖精》后面的剧情中，可以看到袁帅对白纤楚有了心动的感觉，不再计较人、妖之间的差距，但是现实的问题依然令他感到非常苦恼，那就是巨额的债务。他严厉拒绝了白纤楚，非常坦诚的告知了自己的处境，急需要钱。此时的白纤楚极为失落，甚至有些羞愤，因为她也没有钱。没有钱不可怕，可怕的是不采取行动。

白纤楚开始努力学习人类去赚钱，对于小狐妖来说，钱根本不重要，她完全是出于对袁帅的爱，袁帅的心愿也就成了她的心愿，她努力赚钱，正是为了努力完成袁帅的心愿。这时的白纤楚不再对袁帅进行纠缠了，而是采取了以退为进的方式，努力完成对方的心愿感化对方。现实生活中我们也可以受用，当表白遭到拒绝时，可以自省哪里不够优秀，是不是真的配不上对方，如果是，可以通过努力来完善自己，使自己更优秀，成为配得上对方的那个人。

白纤楚撩汉第五招：水到渠成，制服诱惑

在经历了重重障碍之后，袁帅与白纤楚终于有机会走到一起。这时的白纤楚开始展示自己身为狐妖的本性了，对铲屎官袁帅进行了制服诱惑，刘亦菲的空姐扮相可以说非常性感了。相信不少直男观众光是看到剧照就能血脉喷张，但这一招适用于相对于关系成熟的观众使用，不建议轻易模仿。

刘亦菲在《二代妖精》中饰演的白纤楚倒追男人，其中换的多个造型都非常诱惑，与其以望的角色性格都有强烈的反差。白纤楚身为妖界颜值担当，并且还是狐妖的角色，必须身姿妩媚，为观众带来接地气磨人的小妖精。

撩汉风险提示：倒追有风险，行动需谨慎

就在白纤楚倒追袁帅几近成功的时候，妖精怪管理局局长云中鹤开始从中阻挠，李光洁既扮演局长，他必须得要阴止人与妖相恋。所以一场大战在所难免了。局长派魔都小分队洪思聪队长，也是白纤楚的发小去捉拿违规狐妖。一场妖黑界大战就此展开。

观看影片《二代妖精》充满提示了人与妖相妖的危害与危险，不妨走进电影院一起学习刘亦菲如何示范撩汉呢！连白纤楚这么身姿妩媚的妖界颜值担当，都如此努力的撩汉，我们普通人类，还有什么资格不努力学习？（文|句单单）