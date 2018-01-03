《可惜不是你》：暖男林森守护叶子，肖顺尧不输 “李大仁”

爱情的解释是什么？是痛苦，是等待，是憎恨，是原谅，这些都将在爱情的甜蜜、青涩、浓烈、分离交织在一起以后逐步显现。由肖顺尧、宋妍霏、范世琦等联袂主演，正在芒果TV独播的《可惜不是你》正让人看到这些爱情里的甜蜜与酸涩。

这部清新纯爱的《可惜不是你》剧集刚刚播出，林森的扮演者演员肖顺尧也成为了全剧一大惊喜。肖顺尧饰演的学霸暖男林森，凭借挺拔出众的外形、对女主角叶子的痴心守护，让剧情和角色魅力加分不少。林森这个众女生心中的"白马王子"，几乎符合了学生时代少女对男友的全部幻想：帅气、学霸、贴心、专一。林森始终钟情于女主角叶子，他爱得坦然潇洒，不禁让少女们看得惋惜。

故事在"现在"和"回忆"交织叙述，林森守护着叶子，并且温暖相依，不离不弃，十五年如一日，这份情意看得哪个少女心不炸裂？人生有多少个十五年啊！然而剧集最为虐心之处在于，剪不断理还乱的林森的痴心。林森跟叶子之间的恋情，遭遇各种阻滞，但他对心上人始终如初，这种深情暖男角色最令观众揪心。像林森这般对一段感情默默守候，对自己的心缝缝补补的痴情之人又有几个？

林森帮叶子满世界图书馆找参考书，为叶子放弃出国留学的机会，照顾醉酒后的叶子，这一切的一切都让人看在眼里记在心里，这样的林森既可以全情投入，也可拼命三郎，又Man又暖。肖顺尧实力演绎出了一位静谧中充满生机的角色，他像一个园丁，自己灌溉自己的感情，兀自等待无需强求。

当然，肖顺尧饰演的暖男林森也有让人恨得牙痒痒的行径，这位名字五个"木"的角色真是人如其名，他将戒指在手里活活攥了六集，依然送不出手。直到第七集，鼓足勇气的林森，这才拿出了早已准备好的戒指，说出了心底里埋藏很久的话："我不是很会说话，但这些话我不知道练了多少遍，给我个机会，成为我未来的那个人。"林森发自肺腑的求婚宣言，纯粹而真挚，他深情的眼神，观众纷纷表示："叶子这还不愿嫁，放着，我来！"

肖顺尧曾为塑造林森，仔细读过原著小说，研究人物性格与经历，他深情又温柔的样子，恍惚间让人想起了"李大仁"。哪位女流氓不被这小清新式的爱情苏到不行？温暖如初、默默守护，十五年不变的林森，无论能否找到许愿墙上的心愿，抱得叶子归，我们都粉定了这位少年。

肖顺尧入行以来，完美诠释了《雪域雄鹰》里军旅硬汉荣宁；《执念师第二季》 里便衣警察颠覆者的明天；正在热播的《虎啸龙吟》沉着坚强、雄才大略的司马师；还有《可惜不是你》全情投入、电眼迷人的暖男林森，都令人印象深刻，圈粉无数。这与肖顺尧自身的勤奋密不可分，他不断揣摩每一个人物，将情绪都融进不同角色。期待演员肖顺尧诠释更多的角色。