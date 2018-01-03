网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>《可惜不是你》：暖男林森守护叶子，肖顺尧不输 "李大仁"

《可惜不是你》：暖男林森守护叶子，肖顺尧不输 "李大仁"

加入收藏

2018-1-3 14:59:58

《可惜不是你》：暖男林森守护叶子，肖顺尧不输 “李大仁”

爱情的解释是什么？是痛苦，是等待，是憎恨，是原谅，这些都将在爱情的甜蜜、青涩、浓烈、分离交织在一起以后逐步显现。由肖顺尧、宋妍霏、范世琦等联袂主演，正在芒果TV独播的《可惜不是你》正让人看到这些爱情里的甜蜜与酸涩。

这部清新纯爱的《可惜不是你》剧集刚刚播出，林森的扮演者演员肖顺尧也成为了全剧一大惊喜。肖顺尧饰演的学霸暖男林森，凭借挺拔出众的外形、对女主角叶子的痴心守护，让剧情和角色魅力加分不少。林森这个众女生心中的"白马王子"，几乎符合了学生时代少女对男友的全部幻想：帅气、学霸、贴心、专一。林森始终钟情于女主角叶子，他爱得坦然潇洒，不禁让少女们看得惋惜。

故事在"现在"和"回忆"交织叙述，林森守护着叶子，并且温暖相依，不离不弃，十五年如一日，这份情意看得哪个少女心不炸裂？人生有多少个十五年啊！然而剧集最为虐心之处在于，剪不断理还乱的林森的痴心。林森跟叶子之间的恋情，遭遇各种阻滞，但他对心上人始终如初，这种深情暖男角色最令观众揪心。像林森这般对一段感情默默守候，对自己的心缝缝补补的痴情之人又有几个？

《可惜不是你》：暖男林森守护叶子，肖顺尧不输 “李大仁”

林森帮叶子满世界图书馆找参考书，为叶子放弃出国留学的机会，照顾醉酒后的叶子，这一切的一切都让人看在眼里记在心里，这样的林森既可以全情投入，也可拼命三郎，又Man又暖。肖顺尧实力演绎出了一位静谧中充满生机的角色，他像一个园丁，自己灌溉自己的感情，兀自等待无需强求。

当然，肖顺尧饰演的暖男林森也有让人恨得牙痒痒的行径，这位名字五个"木"的角色真是人如其名，他将戒指在手里活活攥了六集，依然送不出手。直到第七集，鼓足勇气的林森，这才拿出了早已准备好的戒指，说出了心底里埋藏很久的话："我不是很会说话，但这些话我不知道练了多少遍，给我个机会，成为我未来的那个人。"林森发自肺腑的求婚宣言，纯粹而真挚，他深情的眼神，观众纷纷表示："叶子这还不愿嫁，放着，我来！"

《可惜不是你》：暖男林森守护叶子，肖顺尧不输 “李大仁”

肖顺尧曾为塑造林森，仔细读过原著小说，研究人物性格与经历，他深情又温柔的样子，恍惚间让人想起了"李大仁"。哪位女流氓不被这小清新式的爱情苏到不行？温暖如初、默默守护，十五年不变的林森，无论能否找到许愿墙上的心愿，抱得叶子归，我们都粉定了这位少年。

肖顺尧入行以来，完美诠释了《雪域雄鹰》里军旅硬汉荣宁；《执念师第二季》 里便衣警察颠覆者的明天；正在热播的《虎啸龙吟》沉着坚强、雄才大略的司马师；还有《可惜不是你》全情投入、电眼迷人的暖男林森，都令人印象深刻，圈粉无数。这与肖顺尧自身的勤奋密不可分，他不断揣摩每一个人物，将情绪都融进不同角色。期待演员肖顺尧诠释更多的角色。

《可惜不是你》：暖男林森守护叶子，肖顺尧不输 “李大仁”

--------------------
电影说这是电影，电影说这是生活。

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
北京时光影迷会 12121

RSS订阅

北京时光影迷会

273963名成员14795个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 