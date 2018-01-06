《卧底巨星》：陈奕迅变身动作巨星，李荣浩也能超级爆笑

电影环境的逐步成熟，极大程度体现在题材的丰富。贺岁档期来临，一大波喜剧片将至，看似拍摄最简单的喜剧，其实也是最难拍的。好的喜剧片绝非简单的逗乐，而是其中透着悲剧的。由陈奕迅、李荣浩、李一桐主演的喜剧动作电影《卧底巨星》，有望成为贺岁档一部黑马喜剧电影。电影揭露了娱乐圈风光背后的辛酸，暗讽光鲜背后的潜规则，甚至将影视大佬心中的寂寥与面临过气时事业的瓶颈展露在观众面前。

陈奕迅扮演的功夫巨星元豹出道多年，功成名就，但遗憾一直捧不上"小金人"，内心空虚，感觉自己一直得不到行业的认可。"最佳男歌手"、"我最喜爱的男歌手"奖拿到手软的陈医生，跨界出演电影明星，在影片中展现了自己独特的喜剧天分。熟悉陈奕迅的粉丝们都知道，他们笑、他的浮夸，都与《卧底巨星》里的元豹一角有相似之处。豹哥真是人如其名，像足了如今网红里的"中年油腻男"，连穿唐装都可以穿得极为骚气。

李荣浩在《卧底巨星》中是第二次出演电影，这次的角色与上一次《乘风破浪》里的黑社会大佬形成强烈反差，李荣浩此次扮演待人实诚的铁柱。电影开场扮演私家侦探的李荣浩颇有狗仔队风范，为调查明星整容深入医院，狠狠地将娱乐圈频发的整容事件涮了一把："你微调我可以理解，整成这样你就是诈骗啦！"鉴于铁柱的私家侦探业务能力极强，而警察的身份限制不便出面，所以许绍雄所扮演的总警司王启发委派铁柱去调查元豹所参与的泰国黑帮活动，崇拜豹哥多年的铁柱毅然决定卧底探查真相。

首次担任电影主角的李荣浩为影片承担了大部分的笑点，一反平常在其音乐作品中的孤独而又深情的形象。铁柱睁大咪咪眼努力侦查案件真相、为了豹哥两肋插刀的义气、面对童童时的拘谨羞涩，无不显示出他的搞笑天分。如果说李荣浩是《卧底巨星》电影中的"搞笑担当"，那么李一桐则是"颜值担当"。曾在新版《射雕英雄传》中出演俏黄蓉的她，此次在电影戏中戏中扮演一位不具名的小演员，为了上位艰辛的徘徊在娱乐圈边缘。不禁让人想起十多年前陈医生的一首歌《谢谢侬》："看着荧幕上的脸孔，有个陌生人出现不够一分钟。"李一桐的这个角色可以说是道尽了娱乐圈底层小人物的辛酸。

整容、潜规则、演员替身、剧组CP，这些影视行业常见的不良风气，在这部电影中全部遭到了嘲讽，不仅如此，电影的动作戏份也是一大看点，陈奕迅、李荣浩、李一桐、陈国坤四人的打斗场面酣畅淋漓。尤其是陈奕迅，化身功夫巨星的他简直就是影片中的"打戏担当"，与李荣浩、陈国坤均有精彩搏斗，更令人意料不到的是陈奕迅竟与《杀破狼·贪狼》中饰演大反派的动作明星Chris Collins有对打戏份。陈奕迅的卖力搏斗，李荣浩的傲娇逗笑，让《卧底巨星》这部喜剧片，颇有票房黑马之势。（文|句单单）