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蓝正龙邓家佳被威逼，《杀无赦》生死间破迷局

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2018-1-9 21:36:50

在如今网络影视剧精品化的市场环境下，制作班底日益精益求精，对剧本与制作精雕细琢，使得更亲民、交互性更强的网络世界，掀起了一波又一波的观影热潮。爱奇艺近日推出的网络大电影《杀无赦》系列更是如此，翻拍自经典美剧《Chosen Season》使得剧本基础扎实，更是远赴澳大利亚取景拍摄，烧钱程度令人咂舌。

蓝正龙邓家佳被威逼，《杀无赦》生死间破迷局

纵观《杀无赦》系列前三集，影片能够精准营造出代入感、悬念感，枪战与爆破更是令人感到酣畅淋漓，蓝正龙、邓家佳、韩鹏翼与澳大利亚演员Sam Hayden-Smith的加盟更是影片一大亮点。《杀无赦》系列讲述了男医生戴恒与家人到澳洲度假时，频繁被神秘盒子威逼加入一场杀人游戏，原本应该救人的手，要如何对人痛下杀手？

蓝正龙邓家佳被威逼，《杀无赦》生死间破迷局

生死迷局，蓝正龙邓家佳领衔有理

影片男一号戴恒由蓝正龙出演，曾经在台湾偶像剧以颜值圈粉的他这次不得不说是靠实力圈粉了，无论格斗戏、情感戏都拿捏得游刃有余。影片远赴澳大利亚进行拍摄，其中涉及到不少外籍演员的交流，蓝正龙全程流利的台词功力，表现实在抢眼。戴恒原本是智勇双全的好丈夫、好爸爸，但多次陷入不得不杀人的道德困境，可谓相当纠结痛苦，他各种绝望狰狞的神情，都拿捏得精准到位。

蓝正龙邓家佳被威逼，《杀无赦》生死间破迷局

刚刚在国剧盛典中凭《无证之罪》揽获大奖的邓家佳，此次出演男一号戴桓的妻子陶露，长相甜美的邓家佳似乎在犯罪悬疑题材作品中发挥得更加游刃有余，《杀无赦》里她的身份也最为复杂，既是女儿、也是妻子，更是母亲。在家人相继遭到人身威胁时，他奋不顾身的保护父亲、丈夫、孩子，相信会令到不少女性观众感到动容。走出《无证之罪》的她，此次饰演陶露，对丈夫的怀疑，对未来的疑虑，对敌人的痛恨，内心戏也十分激烈丰富，她撕心裂肺的呼喊，更让人印象深刻。

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网大精品，成功引起奈飞巨头注意

繁华现代化的悉尼，明亮有质感的影像，还有先进医疗环境、电脑追踪、外国犯罪份子的登场，都让《杀无赦》成为一部极具国际化的作品。三集影片看下来，无论是惊心动魄的追击、惨烈至极的顽抗、扑朔迷离的悬疑，还是犀利过瘾的搏斗，都感受到了美国流媒体巨头Netflix的眼光如炬，买下该系列版权有理。

蓝正龙邓家佳被威逼，《杀无赦》生死间破迷局

纵观整部影片剧情张力十足，全片节奏张弛有度，品质不输同类型院线电影。片中自从神秘盒子出现后，一把枪、一张陌生人的照片、一条指令的设置，简直令人感到毛骨悚然，这个杀人游戏中，不到最后都不知道谁是下一个目标人物。男主角戴桓最初以为是恶作剧，女主角陶露最初以为是丈夫工作压力太大，出现幻觉。不料随着剧情发展，他们一家人无论如何都摆脱不了纠缠，影片的悬念也就格外揪心。从最初不敢面对、不愿滥杀无辜，到后面的适者生存，只得硬着头皮奋起反抗，使得《杀无赦》越加有看头。

蓝正龙邓家佳被威逼，《杀无赦》生死间破迷局

影片全程靠不可猜测的悬疑细节取胜，始终让人不敢有一丝一毫的松懈，在“杀无赦”的过程中枪战与爆破都有板有眼，越到最后打斗与镜头也越是精彩，人物命运一直是吸引观众的关键，所以看一部不过瘾，必须三部看完，才知道真相一步步在逼近。美剧的外壳，紧凑的节奏，在法理道德、亲情、爱情之间的苦苦纠结，都使得本片格外惊艳，在探索和开拓网络电影的道路上，《杀无赦》无疑做出了全新的范例。（文|句单单）

蓝正龙邓家佳被威逼，《杀无赦》生死间破迷局

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