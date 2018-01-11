《我的青春遇见你》陈也招娣："糊涂"的爱中自有难得的幸福

真正看透人间聚散的人，方知平凡中的美好，也只有真正把日子过得糍实的人，才知道过日子绝不仅是柴米油盐。湖南电视台热播剧《我的青春遇见你》不仅还原了1990年的上海人家，还让观众看到了那个年代人们的细腻情感，既有亲情，也有爱情。剧集通过讲述几位年轻人的生活成长，而让观众有所感悟：真正决定生活质量的，其实不光是硬件条件，更是人的心态。





从陈也、陈昆两兄弟，李招娣、李来娣两姐妹就能明显看到心态的差异。大哥陈也是心态乐观的学渣，而弟弟陈昆却是斯文怯懦的学霸，谁更优秀一些、父母更疼爱谁一些，一目了然。然而生活的心态却让这学渣与学霸哥俩的生活悄悄偏离。姐姐李招娣是讲究漂亮但性格迷糊的售货员，而妹妹来娣既精明又好强，一心只想钓到金龟婿，嫁入豪门。

人生最难得是陈也的心态

对于父母来说，孩子近了是嫌，远了是念。学渣陈也从小在父母身边，工作以后成为修路工人，依然同父母同住，父母多少对他是"嫌"。而陈也的学霸弟弟陈昆呢，就读于清华大学，半年才能回一趟家，对于父母来说那是"念"。就像陈也自己说的："一出生就掉队，没人理解，不被重视，像一颗尘埃一样，渺小再渺小，卑微再卑微……如果故事照这么发展下去，我的未来会一溃千里，打一辈子酱油，做一辈子的人生配角，我会这么甘于平凡吗？不，我陈也，要发愤图强，改变命运！虽然好像已经有点晚了。"陈也在剧集开头的旁白既生动又有趣，既有亡羊补牢的决心，又有奋起逆袭的势态，在引发观众好奇心的同时，又逗得观众连连发笑。





就在陈也暗下决心准备逆袭的时候，一个新的噩耗传来——他的小学同学也是他的女神苏娜居然跟自己的弟弟谈起了恋爱。陈也虽遭遇了生活的打击，但他丝毫没有颓废，转而对时尚靓丽的李招娣展开追求。陈也逆袭的序幕从此拉开，他良好的心态表现在于：你不爱我是你的损失，我总能找到爱我的人。

生活最难得是招娣的糊涂

招娣不像其他与陈也相亲的女孩那样，一开口便问他单位福利分房的事，要知道上世纪九零年代，工人住房大多由单位分配。招娣与陈也结婚恰相反是糊里又糊涂，从一开始的相遇到相知，再到两个人的相爱，招娣都是有点懵懵懂懂的，原本打算找个儒雅书卷气丈夫的招娣却爱上了一个修路工人。





就连初吻时，陈也和招娣两人也令观众哭笑不得："人家的初吻都是温馨浪漫的，怎么我的初吻是韭菜味的啊？"对于女人来说，陷在生活的琐碎里最容易衰老了。而迷糊的招娣不仅从小受到了更多单亲父亲的疼爱，在后来与陈也的婚姻生活中，也更容易获得快乐。有时候人说难得糊涂，其实难得的正是招娣这种对生活的心宽。这种心宽让她能更快的在浪漫的情怀中体会到生活真切的美，这种真切的美也是一个婚姻长久的基础。

婚姻最难是不忘最初感动

人说婚姻就像是一场结伴旅行，著名的钱钟书先生在《围城》中为赵辛楣写下一段经典对白："像咱们这种旅行，最试验得出一个人的品性。旅行是最劳顿，最麻烦，叫人本相毕现的时候。经过长期苦旅行而彼此不讨厌的人，才可以结交作朋友。"将这段话引申到婚姻之中："结婚以后的蜜月，一个月舟车仆仆以后，双方还没有彼此看破，彼此厌恶，还没有吵嘴翻脸，还要维持原来的婚约，这种夫妇保证不会离婚。"由此可看，人生和婚姻，都如长途旅行，乐观的陈也选择了迷糊的李招娣做同路人，虽一生路远，坎坷不可知，但最重要的是历艰难仍不改最初相爱相守的决心。





老戏骨姚安濂扮演的单亲爸爸李有才，他在来娣的婚礼结束后，信里写道："你从小就能拿主意，穿红还是穿绿扎麻花还是梳马尾，事事都能自己做主，真是替爸爸分担了很多啊。一个孩子有主见，爸爸的心思就自然地落在了另一个迷糊的孩子身上。爸爸要跟你说一声对不起，爸爸对你们的爱，看上去不同，可分量是一样的，宝宝啊，这个世界上很多人都爱你，用不着那么横冲直撞的。试着温柔一点，你那么想要幸福，那么努力地去争取，现在得到了就要紧紧地把握。爸爸永远支持你祝福你。"简单一封书信，却承载了太多泪点，也是提醒自己的女儿要在婚姻中懂得最简单的道理：珍惜。





《我的青春遇见你》不仅在服化道、场景上还原1990年的上海风貌，更让人看到那个年代人们的爱情观：经困苦仍同心，历艰难仍不改，这样执子之手，才好放心偕老。让观众们重逢上海1990，也看到了陈也和李招娣的知足与幸福。（文|句单单）