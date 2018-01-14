远离无主之地--《三块广告牌》

看这部电影的时候，脑袋里一直浮现着的是另外一部近三十年前的华语片，没错，就是那部让巩俐大放异彩的《秋菊打官司》，不仅这一类的故事往往让影片有很强的戏剧性从而将影片的质量拔高到一个水准，而秋菊一类的角色还似乎特别能让女演员出彩，本片的女主已经在颁奖季开始了横扫之旅，远的不说，就算是前年那部《我不是潘金莲》都让冯小刚和范冰冰在华语影坛拿奖拿到手软。

《三块广告牌》有一个很长的英文名，也或许，它将会成为片名最长的奥斯卡最佳影片之一。影片最出色的自然是剧本，该片拿下奥斯卡最佳原创剧本似乎已经是板上钉钉的了。本片剧本有着强烈的戏剧冲突，经典的台词对白，几乎每段单独拿出来都特别出色。一条贯穿全片的主线穿插着两条由警官引导的副线，这一主两副又互相牵连互相推进，戏剧性是本片最大的亮点之一，却远不是唯一的亮点。角色的出彩程度一点不亚于故事本身，充满怨恨无处伸张的母亲，身患癌症失去人生希望的警长，陷入迷茫迷失自我的警官，这三位电影的主人公们都随着故事的推移而产生了角色的变化，而一个好故事最关键的要素之一即是，角色虽然要有其既定的特色，但是也一定要有所发展变化，可以说，《三块广告牌》的剧本几乎是所有编剧课上最完美的案例之一。







奥斯卡、托尼、艾美三大奖项持有者弗兰西斯·麦克多蒙德饰演的女主无疑是全片的灵魂所在，从第一幕到最后谢幕，女主复杂却又微弱的心理变化能够如此自如的在弗兰西斯的脸上看到，实在令人惊叹。影片的开始，作为痛失爱女的母亲，她内心的痛苦，绝望和近乎疯狂，让人很难不对这样一位母亲产生复杂的情感，是同情、嫌弃、抑或是厌恶，又或者都有。随着影片的推移，我们慢慢感受到了她在生活中的一些可爱的细节，尤其是闪回到女儿还在世的场景，那短短的几分钟内，我们似乎只看到了一个坚强独立又风趣幽默的母亲，而事故之后的她，可以对神父说亵渎宗教神灵的恶语，可以对劝说自己的牙医痛下狠手，也可以对时日无多的警长报以冷漠，随着对该角色越来越多的展开，我们才越来越理解这位母亲所做的一切。而影片的最后，正义无法得到伸张的母亲最终决定自己充当正义的裁决者，那一刻，我们似乎看到，这位母亲因失去爱女而在内心留下的缺口似乎也因为这个决定而被填补，从申诉者变为执行者，是无奈也是自我治愈。整部电影里，麦克多蒙德对于女主的情感演绎都较为克制，并没有展现出大悲大痛，然而却正是如此，几场情感宣泄处才显得爆发力极强，让人震撼。







除女主之外，伍迪·哈里森饰演的警长和山姆·洛克威尔饰演的警官都让人印象深刻，尤其是后者，风头一点不亚于女主。山姆饰演的警官角色出现在了影片最出色的几幕里，同时也是整个故事走向的关键点。如果说伍迪的警长扭转了整部戏的走向，那么山姆的警官则是真正牵引故事走向的角色，尤其是影片的后半程，他的每一个决定都让观众为之紧张，而这个角色的成长和丰满又是整个剧本中最突出的，这样的角色几乎是奥斯卡最佳男配的标准配置，而观众们对于这个角色的情感代入也如同对女主的一般变化，从厌恶到同情到喜欢，直到最后和女主踏上伸张正义的旅途，一度让人以为这部电影是另一部雌雄大盗电影的前传。电影的主人公们从最初的无处安放到最后一去不回头的笃定，反倒更映衬了观众从一开始便似乎知道结局的淡定到最后迫切想知道人物最终命运的纠结。

《三块广告牌》毫无疑问是今年整个颁奖季风头最劲的一部电影，突出的电影语言，出色的社会讽喻，深刻的人性挖掘，都让该片成为颁奖台上的宠儿。影片最打动我的地方，是女主和儿子深夜开车回家看到广告牌着火的那一场戏，她不顾一切地上去救火，似乎救了火就能挽回失去女儿的姓名一般，当镜头对准面对熊熊大火，无助又无力的她的背影时，想必任何一位观众都多少能感受到主人公内心的痛苦。

其实，我并不想知道故事的后续如何，因为我想，女主和警官在做决定的那一刻，内心已经得到了一定程度的满足，正义，在那一刻已经得到了某种执行，而那些回不来的，也和他们远去的车轮一样，只能目送远行了吧。

