从《极光之恋》看90后人生观：努力实现梦想、用心爱身边的人

当一个人爱上了自己最讨厌的那个人时，这段感情往往最要命的。因为我们终于不再只看表面，而是去了解了自己讨厌的那个人内心的另外一面。湖南卫视跨年播出的电视剧《极光之恋》中，马可和关晓彤扮演的李俊泰和韩星子正是这样一对欢喜冤家：一开始是异地他乡因误会而相识，此后因工作中因了解而相知，接着在生活中因了解而相爱。而这样的爱情故事，也更容易让观众印象深刻。

因此，在同期非常强势的谍战剧、古装剧之中，《极光之恋》这样一部"小而美"的青春剧反而显得格外突出，各项数据成绩都遥遥领先，不仅收视率一直占据同时段第一，网络播放量也已经突破60亿。连《人民日报》都盛赞该剧："《极光之恋》是一部非常时尚、更贴合年轻人生活的青春剧。"剧集迎来大结局的同时，也能看出这部剧中展现了非常多关于90后的人生观。

遵从自己内心，努力实现梦想

虽然《极光之恋》故事发生背景是娱乐圈，但并未聚焦娱乐圈中的猎奇点，而是一部贴近生活的励志故事。90后歌剧舞演员韩星子在剧里实力演绎了"演员的诞生"，遇到各种阻挠依然会坚持心中的信仰向前，遭遇了不公平待遇，之后又被雪藏，依然会放下身段连龙套的角色都不放过。而李俊泰原本可以"躺着"过完舒服的一生，偏偏要通过自己的努力，到处"求爷爷告奶奶"只为不靠家里成立自己的VR工作室。一个是受生活所迫的"白穷美"韩星子，一个是叛逆自我的"高富帅"李俊泰，都在追求着各自的梦想，也折射了现如今90后关于人生的态度。

韩星子怀揣着明星梦远赴好莱坞，回国成为了超能集团的练习生的同时，也引发了她与李俊泰、何华皓两大男神之间的一连串的"爱情蝴蝶效应"。但《极光之恋》绝不仅仅只是简单的三角恋爱关系，人物关系错综复杂，其中的亲情、友情、爱情都伴随着主角的成长而展开，全剧59集节奏明快又不乏高甜的情节。更重要的是剧情中勇于追梦的设定，令观众看到了90后们的青春敢勇。

接受失去，学会成长

在追求梦想的过程中，我们的90后主角们也必然会有成长。一心追求自己的VR梦想的"富三代"李俊泰在超能集团遇到危机时挺身而出，还是回归家族，最终成为了超能集团的董事长，这与起初第一集时他誓死不从爷爷，坚决不打理集团业务的态度截然相反。马可扮演的这个角色让观众看到了一个男孩到男人的成长。以前李俊泰是哥哥的弟弟、是爷爷的孙儿、是集团的小开，如今的李俊泰在哥哥不振、爷爷离世的情况下，不得不成为了支撑整个家族的负责人。

而另一位一心为韩星子付出的何华皓，也在守护星子的过程中学会了失去，学会了祝福。韩星子终于在好莱坞进行面试时恢复了记忆，也终于想起了过去她与李俊泰之间的点点滴滴，知道了身边的何华皓的真实身份。这也就意味着她会离开何华皓，回到真正的李俊泰身边。但是何华皓在含泪表白后选择了祝福，他给星子的爱是小心翼翼的："因为我的爱情是借来的，所以我害怕这借来的爱情被人抢走。"何华皓成长了，观众也心疼了。学会舍，也时候成长过程中必然要学会的一课吧。

用力爱，不求回报

在90后青年逐步走向成熟的当下，终于明白在爱的本质上，唯一能让爱摆脱束缚的方式，就是给对方自由，努力让对方成为更好的自己。比如，俊泰努力为星子实现梦想，哪怕是用自己的离开换取星子的梦想。再比如，当恢复记忆的韩星子要离开何华皓，华皓只是眼泪问她："可不可以用我自己的身份，给一个拥抱？"

当下的90后向往爱情、追求爱情、获得爱情，他们的身份都是平等的，无论身世高低、外貌优劣。俊泰和华皓对星子的爱，都曾面临分离，原来爱情里最难的，不是无条件的付出，也不是无条件的爱，是无条件的付出，不求回报。

真挚的爱情并非高不可攀，只要两情相悦，彼此真诚的对待，并且在彼此的陪伴之下一起成长。独立的俊泰与有主见的星子，男女主人公爱情故事看似是霸道总裁与傻白甜的套路，其实是一个拥有独立人格的富家子弟与另一个对梦想执着的倔强少女之间互相吸引。《极光之恋》今明两晚连播，将迎来大结局，我们不妨一起期待故事大结局。（文|句单单）