《你说的都对》一闻钟情到爱情36问，有真知灼见论辩才给力





优酷出品的《你说的都对》在第四期“一分钟拯救单身狗”，即刻就开启了脑洞模式。新晋小花沈梦辰、靳梦佳惊喜坐镇，与主持人蔡康永、“二次元写作者”梁边妖、“千金神探”黄荻钧、年仅20岁的NASA研究员陈锴杰、“百科战神”刘也行、“金融怪才”杨奇函以及再次回归的认知心理学博士华沙用有趣科学的解析给网友科普了一节“恋爱课”。本着相当严肃的布经传道，各大嘉宾时不时语出惊人，并汲取着网络的趣味式内容，让我们听得深深着迷。

没想到本期“谈恋爱”的主题让大家在开场前就各抒己见，梁边妖的“谈恋爱需要训练”一出口，就被黄荻钧打断，称“男人才需要训练”，直接引来沈梦辰、靳梦佳的异口同声：“这期可能不太认同他们的话”，一开始火药味就十足。

首场的辩论话题，更是设定于“怎样求真爱？”这样一个兼顾了感性和理性的辩论话题，听着听着叫人仿佛打开了新世界大门。此时，刘也行侃侃而谈，他认为“一见钟情”是人体内激素产生的应激反应，而“一闻钟情”相比于“一见钟情”更为准确，嗅觉是判断对方基因的一种标准，满腹经纶的嘉宾，自是比浅白的小鲜花小鲜肉有魅力的多。

而黄荻钧还实力认证“微笑”如何助力感情升温，从四目相视到会心微笑，最后延伸至接吻，更现场解析接吻分“舌吻和亲吻”，引得蔡康永、沈梦辰现场“开车”：“还分干式与湿式”“法式与中式”，真的是谈天说地不怕事大，彻底搞开放的姿态，叫人不禁瞠目结舌。

陈锴杰还引用心理学家亚瑟·阿伦的“恋爱36问”，来论证“一闻定情”后双方如何发展成更加亲密关系，令全场赞不绝口。不料梁边妖却大开脑洞：“监管听觉能让两个人感情升温”，更用心理学上的“黑暗效应”实力诠释“约会应去黑暗的地方，如电影院，甚至墓地”，此时全场目瞪口呆，大神的脑洞是无底洞。

明显瞧得出来《你说的都对》的创作基础是求真求实，就像华沙能说出“人类有一些动物性、繁殖性这样的本能，会去寻找更年轻、更好看、更健康，因为觉得和这样的人交往一起生育后代成功率最高。”，此等大神的观点必须依托于扎扎实实的科学研究，相信节目更大的意义也在于传达尊重文化、热爱知识，让全民一起在论辩中去学习。

难怪《你说的都对》会大火，不走明星博出位低端炒作，却在信息爆炸的时代，用真知灼见的辩论话题，能够汲取着网络的趣味式内容，还有真知灼见的辩论话题，并且主打文化垂直的用户，突出知识的共享，真去做有营养的文化综艺，观众乐不思蜀就爱看这种。

目前，《你说的都对》第四期节目已独家上线优酷，很值得一看！据说，下期更有神秘嘉宾坐镇，和诸位大神探讨“大家都有病”！每周二锁定优酷，看知识大神疯狂输出，花式脑爆，为之打CALL！