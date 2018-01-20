《无问西东》：放下成见看黄晓明，讷言深情陈鹏用行动感动你

暌违六年，《无问东西》终于在2018年1月12日上映，在逾七十年的时间跨度里，影片由四个年代里的四个故事串联起来，但是其中只有一个故事是关于爱情的，那就是黄晓明和章子怡扮演的陈鹏和王敏佳。

《无问东西》从民国年代到战争年代，再到红色年代，最后辗转到当代，最为令人感动的一个故事是发生在红色年代的，也是影片里尺度最大的一个故事：陈鹏深深的暗恋着王敏佳，却羞于表面，当王敏佳遭人背叛而被批斗，险些丧命之时，陈鹏挺身而出，为她托底。“托底”是陈鹏脱口而出的，王敏佳在批斗的事后常常做噩梦：“感觉自己往下掉。”是陈鹏的爱温暖了她，让她重新做人。是陈鹏给了她“托底”的深情，无论她变成什么样子，都愿意为她托底。

张爱玲曾经说过一句话："见了他，她变得很低很低，低到尘埃里。但她心里是欢喜的，从尘埃里开出花来。"这番话放在陈鹏这里再合适不过，黄晓明将初恋的酸涩演绎得十分到位，陈鹏这个角色也可能是他目前为止最为深情的角色了。许久不见黄晓明演出如此深情的角色，也正是这个故事，最是让人热泪盈眶。黄晓明演出了初恋的那种酸涩与甜蜜，只问深情无问东西，说的就是黄晓明扮演的陈鹏。

从《中国合伙人》里出演成东青，获金鸡百花奖影帝，到近期热播的《琅琊榜之风起长林》，再到《无问西东》中理工男陈鹏，黄晓明凭借扎实表演功力，频繁让自己收获更多掌声，成为一名即霸道总裁，又可纯情男孩的演员。在《无问西东》中塑造的陈鹏这个角色，可以说是大放异彩，令人刮目相看。理工男不说话的浪漫被黄晓明诠释的恰到好处。看到王敏佳印章坏了，陈鹏默默刻一个，看到王敏佳裙子上的印花，也默默刻了一多花想要送给她。还有跟王敏佳合影时，紧张的手。这些细节的刻画，都能看出黄晓明的用心。

此次《无问西东》中，黄晓明出演的陈鹏，作为电影的关键人物、在故事中起到推动作用的男主角，是他将红色年代特有的海魂衫穿出了精气神，他质朴、内敛、深情款款的眼神，让人看到陈鹏这个角色内心的深情。

陈鹏有着理工男的认真、执着和纯粹，陈鹏对王敏佳爱得非常谦卑，当看到王敏佳和其它男生在一起谈笑风生时，陈鹏急急忙忙地退缩远去，那种酸涩，令人心疼，让人真正看到了青春时候的莽撞与无助。当王敏佳有被批斗，蒙受冤屈时，陈鹏却在关键时刻回归相救，他爱得热忱与坚定，却让人难以猜透这爱的分量。

终于有机会陈鹏与王敏佳两颗心终于碰到一起后，面临特殊年代的遗留问题，面对人性扭曲与生活艰难，缘分的捉弄很不可思议。章子怡在《无问西东》里最后一句台词是：“在死亡来临前，我一定要找到你。”正是因为陈鹏救得了妇孺，远赴得了边界，打得了子弹，为新中国核弹事业牺牲了自己爱情并奉献了自己的生命，而却不在她的身边。

《无问西东》中，黄晓明的演技收放自如，奉献了一个非常内敛、执念、深情的陈鹏。就在他说道“我托着你，我什么都不怕，最怕的就是你在往下掉的时候推开我。”观众纷纷潸然泪下。

深情的眼神，俊朗的外形，勤奋的作风，这是黄晓明在形象与气质上的先天优势，但他经过在演艺圈多年的摸爬滚打，其演技磨砺得有棱有角，这一次饰演的陈鹏是能让人感受到这个戏剧人物的。影片看到后半段时，陈鹏将王敏佳带回了云南老家，说起自己儿时的经历，这才知道为什么陈鹏爱王敏佳爱得这么卑微，因为他从小是个孤儿，那种骨子里的深情正是因为他从小缺乏安全感。

陈鹏不仅有深情的一面，而且还有青春敢勇的一面，在灾祸降临时，陈鹏那种淡定、从容、无奈，眼神中痛不欲生忧伤，黄晓明都能清晰演绎出来，并捏得恰到好处。他与章子怡珠联璧合的对手戏，有情人是否能成眷属，始终牵绕着每一个观众的心。

《无问西东》虽然是群星戏，旦多位人物的角色关系并不复杂，甚至是看到最后，发现无论是陈鹏还是王敏佳，他们这些年轻人身上有着一个共通点：他们都愿意为自己所追求的事情，不惜时间，不惜代价，不惜生命。陈鹏给了王敏佳为他托底的深情，而这一份对王敏佳的爱，只问情深，无问西东。（文|句单单）