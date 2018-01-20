《大雪冬至》充满人文情怀，鼓励老人打破生活屏障

这是一部淡淡然而又让人感动、发人深省的文艺生活电影，邢潇以平实而夹杂着悲悯的手法关注空巢老人魏大雪在暮年的各种日常生活。包括她与宠物小狗的情感，故事直击社会的现实问题，关注着各类的弱势群体，倡导子女关爱父母，在当下有着深刻的现实意义。

第一届百花奖影后祝希娟饰演空巢老人魏大雪，在经历了 恐惧、痛苦、挣扎、释然的过程之后，一切仿佛又归于了平静，演技可谓登峰造极。而日复一日的简单生活单调而乏味，除了远在上海的女儿偶尔打来的电话，养育多年的狗狗是她唯一的陪伴小小的四合院里她与自家的租客，以及老邻居之间的事情已经是她生活中最大的“波澜”，通篇朴实而又真实的影像，让人不禁对空巢老人进行沉思。

当北京大城市的世俗生活，其实已经慢慢被大北京、首都北京、现代北京掩盖掉的了，而影片还原了它们，也算难能可贵。尤其《大雪》作为背景的胡同、邻里、遛鸟、鸽哨等京味元素，在当下的北京已经很难见到，中影签约导演邢潇还是用细腻镜头，把一幕幕展现得淋漓尽致，可见他的匠心精神。

曾经热映的影片《心花路放》、《恶棍天使》中的小狗果汁，同80岁影后祝希娟老师饰演的老人魏大雪，上演一幕幕相依为命、生死不离的感人的戏份，堪称《大雪冬至》最大亮点。可是从女主角魏大雪的爱狗瞬间失踪，她四处张贴广告寻找，从500元到2000、3000元的赏金提升，以及某空巢老人死后子女争斗说出“还不如一条狗”，都让人对小狗何去何从，抱有自己思维。谁都曾幻想过花甲后的生活和身边爱人的模样，但女主角的丈夫早在四十年前自缢，留下遗书字里行间透出情感爱意，让人浮想联翩。

《大雪冬至》就像一首朴素而平静的诗，它细腻地诉说着，也描绘着一个空巢老人的漫长晚年生活。谁认真想过那些年事已高，或疾病缠身的孤寡老人，他们生活的真正样貌呢？而狗被称为人类最忠诚的朋友，在本片中老人独自逝世后，小狗四处汪汪叫，并抓撕着大门，萌宠的无限爱被放大到极限，让人戳泪！如若不能一起相伴老去，它能陪你走过最后的时光，谁不想有这样的萌宠呢？

本片像一种茶米油盐酱醋茶，一种自生活中流淌出的真性情，它在固定的时间之内感受一个可能有不同结局的生活，然后更加看清楚现在的社会问题。编导用质朴而温润的镜头对魏大雪的聚焦，构筑了《大雪冬至》似潺潺流水般恬静的故事，且这种平淡若水的展开与叙事，非但没有让人有觉何般枯燥冗长，随着剧情的推进常常被生活的很多细节所打动！这是一部充满人文情怀的作品，里面的场景在很多人的记忆中都留有足音，淡淡的，意味悠长。