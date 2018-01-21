那个最爱你的人就在你身后

时隔不到一年，阿米尔·汗再携《神秘巨星》前来，一如既往地披露了印度社会根深蒂固的现实问题。电影将家暴、女权、梦想等主题融汇到一起，自然是一番深度探讨。
观看了这部电影的朋友多半会拿它和《摔跤吧！爸爸》对比，它们同为家庭、青春、励志题材，但《摔跤吧！爸爸》因涉及运动题材，热血拼搏感强劲，再加上剧情上的起起落落，从感官上和对观众的震撼上更胜。而在《神秘巨星》中，家暴、女权问题尤为凸显。印度家庭中的女性轻如草芥、地位低下，平等和尊重如同奢望，更不用提及追寻梦想、自主婚姻的权利和自由了。所有这些压迫，来到电影的最后，仅仅用一个镜头就予以了重重回击。女孩从最初只能偷偷蒙面上传歌唱视频，到参加颁奖典礼上台发言，在她抛却罩袍，终得释放的那一瞬，是她对自我女性身份地位的认同，是她向往自由的坚定，是她追寻梦想的迈步！每一次阿米尔·汗将这些社会问题抛之大银幕以后，对印度社会能有多少实质性改变，不得而知，但至少说明印度对电影艺术表达还是开化的，而且电影无国界，很欣慰在中国能看到这样的电影。
《神秘巨星》讲述了女孩追梦的故事，其中几个主要角色可圈可点。饰演“神秘巨星”的女孩正是《摔跤吧！爸爸》里的小时候大女儿。到了《神秘巨星》中，她一改之前假小子形象，给人以清新少女感，加之天籁般的歌声，青春气息扑面而来。阿米尔·汗则以颠覆性的表演和形象突破成为了电影里的最大彩蛋。而最让我印象深刻的是母亲这个角色。对这个角色的偏爱，还是出于人物设定本身。为了孩子和家庭，她既隐忍，又像个斗士，是这个家庭中内心矛盾、牺牲最大的人。儿女成功可喜可贺，但永远不要忘记，无论走到哪里都回头看看，那个最爱你、最支持你的人就默默站在你身后，不离不弃。