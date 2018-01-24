为什么尹希娅突然放弃抗争恰恰是《神秘巨星》最精彩的部分？

文 | 衡·Isabella

女人啊，如果你的子宫你无权定夺。

女人啊，如果你的身体你无权定夺。

女人啊，如果你的思想你无权定夺。

女人啊，你的梦想，也都是无稽之谈了吧。

或许看过电影的人，听到尹希娅那段看上去冒傻气似的话多少会有些触动吧：

你太矛盾了，你让我去睡觉，却不允许我做梦。

做梦时每个人的权利。

人醒来是为了什么？就是为了实现梦想啊！

如果没有梦想，那活着还有什么意义？

睡着醒着，都无区别。

活着死了，都无区别。

女人啊，如果你心里有梦，不要害怕清醒，勇敢地醒过来，才不枉活过。

别说我危言耸听，在21世纪的全球版图上，仍旧有不计其数的女性每天都在忍受你想到都想不到的肮脏、暴力。

如果说印度这个国家是有希望的，那么我相信阿米尔·汗一定是印度这股希望当中特别耀眼的一道光。作为导演和演员，财富名誉之外，他始终没有忘记用通俗易懂的电影去猛烈抨击那些长久以来被社会视而不见的问题，当然，这些问题也许并不止于印度国土之内。

《神秘巨星》尚未公映时，就见到看完点映的小伙伴们强烈安利，讲真，阿米尔·汗几个大字就是这部印度新作的活招牌，自从去年《摔跤吧！爸爸》在中国电影界票房摔打出一张漂亮的成绩单后，阿米尔·汗的名字，一夜之间抓牢国内观众的心。

很多人说这部影片不如《摔跤吧！爸爸》，故事老套不说，还有不少生硬的粗糙的转折，不过这些槽点换个角度去推敲，会有什么发现？

老套的故事，是不是在做情绪能量的积攒铺垫？你可以说你很理智，不吃这一套。但以我亲身体验来说，我也很理智，我也知道这一步挖完坑之后下一步要说什么，甚至我看了开头就知道结尾会怎样，待到情绪爆点的时候，自诩泪点很高的我，还是彻底泪崩了，完全收不住的那种泪崩。

仅这一点，国内外有太多同样套路的作品压根做不到，如果换一个团队来用同样手法做一个套路故事，遭到大面积的怒骂不是没可能。而与我同场的观众，在看完这部电影后边的彩蛋之后，一句很简单的评价是：这电影真是太好看了。

至于那些粗糙生硬的转折，比如说女主尹希娅一直是女权意识高涨的，为什么一听到妈妈曾经为了保护她做出的选择，就让她瞬间放弃，决定逆来顺受了？难道不应该利用youtube的人气大赚特赚带着妈妈跟家暴男彻底决裂吗？

试想一下，印度当前处在什么社会进程阶段，还记得吗，尹希娅没有出生在印度最发达的国际化城市孟买，她想去趟孟买，坐飞机都要几个小时才行。一个生在偏远小城的女孩，刚有电脑，还没上过几次网，只看过几眼youtube，她凭什么能跟见多识广的国际化大都市里出生的孩子一样，立刻就能想到可以用自己的才华换真金白银？

还记得吗，她是一个连唱歌都要用心的孩子，她是一个处于懵懂的初恋萌芽阶段的女孩，她是一个看到新闻报道抨击夏克提·库马尔就偏信他不是好人的女孩。简而言之，她是一个仍然相信梦想是世界上最重要的东西的女孩，她是一个仍然相信钱不是万能的女孩。

还记得吗，尹希娅这样的女孩，面对极权家长制多年的父权操控，她还没强大到观众期盼的高度，她甚至连自己最宝贝的吉他都保不住，丝毫不受影响的不动摇，才违背人物动机逻辑。

同理，对于妈妈和姑奶奶的觉醒，影片每一步都做了铺垫，不存在逻辑强硬的问题，在此不做赘述。

另外，那些专门揪着阿米尔·汗不放的人，大概没仔细看《神秘巨星》的编剧、导演栏处，名字写的都是阿德瓦·香登。你这边跳骂阿米尔·汗的时候，他已为印度培养出下一代影视预备人才了。

2018-01-23 19：33

——衡·Isabella





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