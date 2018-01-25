【原创】第90届奥斯卡最佳影片胶片风格滤镜全集免费下载

万众瞩目的第90届奥斯卡颁奖礼将于北京时间3月5日早晨举行，日前参与最终决逐的电影提名名单揭晓。最终《水形物语》以13项提名领跑，《敦刻尔克》和《三块广告牌》紧随其后。最受瞩目的最佳影片共有九部影片入围，部部都是佳片！作为一名泼辣修图的粉丝影友，城铭在第一时间制作了一套《第90届奥斯卡最佳影片胶片风格滤镜》，在此免费奉献给Mtime的各位影友。





最佳影片入围名单

《请以你的名字呼唤我》

《至暗时刻》

《敦刻尔克》

《逃出绝命镇》

《伯德小姐》

《霓裳魅影》

《华盛顿邮报》

《水形物语》

《三块广告牌》









1、《请以你的名字呼唤我》





电影简介：





根据安德烈·艾席蒙同名小说改编的《请以你的名字呼唤我》，发生在80年代意大利的里维埃拉。突如其来的爱彷佛林中奔出的兽，攫住17岁少年Elio的身与心。他爱上的人大他7岁，是一位来意大利游历的美国大学生。 两人对彼此的着迷、犹疑、试探，让情欲在流动中迸发，成就了一段仅仅 为时六周的初恋。它给男孩留下一生的印记，因为他们在闷热仲夏夜里发现的，是此生再也无法寻找到的东西：完整的、彻底的亲密。









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2、《至暗时刻》





电影简介：





影片讲述英国首相丘吉尔在作为首相期间面临的最重要的审判：是向纳粹妥协做俘虏，还是团结人民群起反抗？丘吉尔将集结整个国家为自由奋战，试图改变世界历史进程，度过黎明前的黑暗。









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3、《敦刻尔克》





电影简介：





故事改编自著名的二战军事事件“敦刻尔克大撤退”。二战初期，40万英法盟军被敌军围困于敦刻尔克的海滩之上，面对敌军步步逼近的绝境，形势万分危急。英国政府和海军发动大批船员，动员人民起来营救军队，这部电影从海陆空介绍了这场惊心动魄的战役。









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4、《逃出绝命镇》





电影简介：





黑人小伙克里斯和白人女孩露丝相恋，虽然两人之间的感情十分要好，但克里斯一直为自己的肤色心存芥蒂。某日，两人相约前往露丝家做客，在那里，克里斯见到了露丝的父母，除了露丝的弟弟对克里斯展现出了一丝敌意外，一切都堪称完美。 隔日，克里斯参加了露丝家举办的派对，在派对中，克里斯遇见了旧友安德鲁，让克里斯百思不得其解的是，安德鲁的穿着、谈吐和举止和先前大相径庭，判若两人。种种诡异的蛛丝马迹让克里斯渐渐察觉，自己似乎陷入了一个阴谋之中。









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5、《伯德小姐》





电影简介：





影片讲述生活在加州北部城市，萨克拉门托的女孩Christine高三时亲情，友情与爱情的故事。Christine为自己取名伯德小姐，一心想要离开加州去往东部读书。然而本不宽裕的家庭又逢父亲失业，更是雪上加霜。伯德小姐继承了母亲的强硬性格，和母亲在生活的各方面发生冲突，但两 人在内心深处却又紧密相连。升入高三的伯德小姐在参演学校音乐剧时对剧组的男主演暗生情愫……









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6、《魅影缝匠》





电影简介：





影片故事设定于上世纪50年代的伦敦，裁缝雷诺兹·伍德科克和妹妹希利奥乃是当时英国时尚界的标杆。皇室名流、电影明星等都依照“伍德科克之家”的时尚标准打造造型。 在伍德科克的生命中，无数女人犹如过往烟云般匆匆而过，直到一个年轻，且极具个人魅力的女子阿尔玛出现。 但是他在爱的度量中发现自己精心打磨的人生将被“爱情”破坏。









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7、《华盛顿邮报》





电影简介：





本片聚焦1971年五角大楼泄密事件。汤姆·汉克斯扮演《华盛顿邮报》总编辑本·布拉德利，梅姨扮演发行人凯瑟琳·格雷厄姆。凯瑟琳·格雷厄姆与本·巴格迪坎要赶在《纽约时报》之前揭露一件历经四届美国总统任期、长达三十余年的庞大掩盖事件。这两个人必须消弭他们之间的差异，各自拿他们的事业、甚至人身自由冒险，让长久以来埋藏在黑暗深处的真相重见光明。





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8、《水形物语》





电影简介：





一个超凡脱俗的童话，1963年，美国冷战时期，在一个高度警戒的政府实验室里，在此工作的Elisa(萨莉·霍金斯饰)深陷沉寂(此前说过她是哑女)、与世隔绝，非常孤独，但当她和同事Zelda(奥克塔维亚·斯宾瑟饰)发现一项机密实验的秘密之后，她的人生从此改变。









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9、《三块广告牌》





电影简介：





在女儿谋杀案过去几个月仍未找到肇事者之后，女主人公Mildred Hayes决定走出一招险棋：制作了三块广告牌立在通往她居住的小镇道路上，牌上标语径直向当地警察局长William Willoughby发问“为什么还没有抓到凶手？”而当局长的二把手Dixon——一位有恋母情结、不成熟且有暴力倾向的警官参与调查这桩案件后，女主角同Ebbing小镇执法部门之间的战斗则愈演愈烈。









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