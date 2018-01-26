【北京时光影迷会】《移动迷宫3：死亡解药》——好莱坞的标准答卷

首先感谢时光网给了我这次提前观影的机会，两天前的观影一直拖到今天才交作业，小小的抱歉，但是刚巧今天才是正式上映日期，正好也能放开手脚来谈谈这个片子。

《移动迷宫》这个IP，当年从一个小众的片子爆冷大火，成为了三大反乌托邦系列电影之一，一直靠的是背景设定的精妙构思。第一部精巧的庞大迷宫，林间空地，少年们彼此的斗争和一系列谜题，都让大家为之着迷，不得不说，这部电影的开端，给大伙挖了一个天坑，往往未知的一切更容易引起天马行空的臆想，以及对谜底的期待。

就是在这样期待中，第二部的上映无疑没有让大部分影迷满意，影片的风格以及突兀的丧尸元素加入，让大家怀疑看的是另一部影片，这次《移动迷宫3》的上映，又恰巧因为一些小意外，错过了与《饥饿游戏》《分歧者》的正面交锋，反而出乎意料的成为了这一系列反乌托邦电影的收官之作，不得不说，这些场外因素让这部电影的期待值上升了不少。

那么《死亡解药》给了我们满意的答案吗？

不得不说，单独来看，这部影片觉得称得上是一部完成度很高的好莱坞动作片。从影片开始的列车追逐，到最终的城市攻防战，场面动作绝对是高潮迭起，以少年之间的情感羁绊来理解每个人物的动机也算得上合理。

但是如果把整个系列的电影的逻辑复盘，就会发现很多情节还是处理的差强人意，也许导演本身的用意是想以点带面展现对立和矛盾，但是最终呈现出来的结果就成了个人意志，片子本身想表现的阶级的矛盾也就淡了许多，在这点上，无疑跟整个系列是有点脱线的。另一方面，我觉得最大的bug就在于既然那么容易就能提取到血清，整个迷宫和实验室岂不是成了笑话- -。。。

但是，不得不说单看这一部影片的话，《死亡解药》还是一部好片子，嗯，推荐给想到电影院看视效大片和好莱坞爆米花的你们。逻辑癌，资深影迷，原著粉慎重吧。