《移动迷宫3：死亡解药》：最终，这是一个跑不出的迷宫

当最后的城市的城门在巨大的爆炸声中土崩瓦解，当WCKD大楼在火箭炮的狂轰滥炸下轰然倒塌，这个被精心守护的最后的乌托邦也一起灰飞烟灭了。剩下的是暴民的狂欢和末世的沉沦，多输的结局就这样降临。所有关于未来的希望，在《移动迷宫3》里被毁灭了，只留下一点点微弱的可能，给观众稍许的慰藉。



在高尚的墓志铭前，一个人能忍受多少卑鄙的伎俩？或者，即便出于崇高的目标，不同的手段会不会导致谬以千里的结局？有了第二部的铺垫，这部电影终于提出了这个有趣的终极问题：在这样的焦土世界，怎样才算道德的生存权利？是像青少年主角们一样东奔西跑反抗成人设定的陷阱同时拒绝为了人类的延续而献祭自己，还是像WCKD一样躲在墙后玩弄阴谋但一直在努力尝试找到解药拯救世界，或者像墙外的反抗组织一样为了捍卫自己的生存权揭竿而起但徒劳无功根本无法改变结果？我们无法责怪《移动迷宫》里的这群青少年，他们重友情、讲义气、彼此信任、乐于牺牲，是不可多得的朋友之选；但是面对大势格局，他们只是普通的碌碌小民，只有对抗阴谋的勇气，没有舍身饲虎割肉喂鹰的慈悲，不能说这是错误，但是世界显然也并不会因此而更好一点。



从这个意义上说，Teressa倒反而是影片真正的正面人物。她是坚定的理想主义者，为了实现自己认定的崇高目标不惜背上背叛者的骂名，甚至牺牲生命保全自己眼中的未来和希望。虽然有很大概率被骂圣母婊，但是这样的坚定才是拯救世界的死亡解药啊。



从第一部费尽心思逃出墙外到第三部想方设法回到墙内，从第一部的物理迷宫到第三部的精神迷宫，一切都暗示着宿命的轮回不是单凭几个人冲向自由的决心就能改变的。即便在看起来安全的海边根据地，也暗含着重重隐忧：游荡的丧尸会不会最终摧毁这个据点，让这群年青人继续奔跑？夺取政权的暴徒，会不会继续从前的思路，将这些年青人当做试验品？如果说墙外只是一个更大的牢笼，当男主掏出口袋里的解药样品并注目凝视的时候，这个世界的希望会增加吗？



抛开这些哲学思考不谈，本片在动作场面上显然比前两部要更加精良。从开头的火车大战，到中间的墙外杀戮，再到结尾的营救行动和城市暴动，IMAX呈现的视觉和音效细节无疑会带给观众身临其境的强烈现场感。而前文所提及的思考，在娱乐性之外更加深了影片的内涵。



如果说《移动迷宫》第一部的主题是迷宫，第二部的主题是逃亡，那么第三部的主题就是革命。这三部影片，带给观众的是迥乎不同的体验：或悬疑，或惊悚，或思考。在绝望中寻找希望，在希望中不断失望，这是人类作为智慧生物的烦恼，也是推动世界奔腾向前的动力。迷宫跑男们，继续奔跑吧！



