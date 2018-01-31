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《盲道》｜世道艰难，这个骗子不太冷

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2018-1-31 15:16:03

距离李杨导演《盲井》获得柏林电影节艺术贡献银熊奖已经过去15年时间，纵观华语电影市场，有哪位导演获得了如此殊荣后依然保持着创作的潜心？2003年之后又过了三年，李杨导演推出他的“盲”系列第二部《盲山》，同样以《盲山》的拍摄手法来记录女大学生被人拐骗到偏远山区的非人经历，同样奠定了这位现实题材导演的艺术地位。

2018年2月2日，李杨导演带着他的“盲”系列第三部作品与观众见面，与前两部不同的是，李杨导演不再只是担任编剧和导演，还担任了该片的男主角。

《盲道》｜世道艰难，这个骗子不太冷

我只是禁锢自己，不是真坏人

电影开场若不是定睛看，还真没察觉导演把自己的演技调教得这么游刃有余：一名天天在地铁站内佯装盲人靠乞讨过活的江湖骗子，回到家中特别讲究，必须要先洗澡再吃饭，洗澡时候一定要用软毛刷子清洁自己的指甲缝，洗完澡照镜子时候又能从他的眼神中看到对自己的厌恶感，吃饭时候一定要有点酒精……

从诸多的细节中，不难看到李杨导演对乞讨者赵亮这个角色的诠释，相信这些不露痕迹的细节很好的交代了这个人物——赵亮厌倦了自己的生活，但是现实的生活压垮了他，他不愿意再做出改变，他主动麻痹自己，然而内心并不情愿，这种生活在他眼中根本不值得过下去，但他一定要以这样的方式来折磨自己。

《盲道》｜世道艰难，这个骗子不太冷

恶人不能够逍遥，必须受惩罚

在赵亮眼里，他自己是个恶人，所以他用乞讨践踏自己自尊的方式来惩罚自己。然而，剧情的转折发生在赵亮遇到了晶晶，一名真盲的小姑娘，同样靠乞讨为生，抢了他的“生意”。与赵亮的主动乞讨不同，晶晶属于被人口贩子操纵了被迫在北京街头、地铁站乞讨。曾有数据显示，中国有100万到150万以上的流浪、乞讨儿童，买卖儿童的黑色利益链如今依旧存在。与《盲山》中大学生被拐卖到深山不同，《盲·道》里的晶晶更弱小，更无助，受令观众感动揪心。

相信李杨导演将这样一部现实题材的电影拍摄出来，是因为他认为：难道就这样坐视不管吗？作为导演身份的他一再揭露残酷的现实，作为演员身份的他，赵亮这个角色，他在与晶晶的接触中，回想起了历历往事，下定决心尽自己最大努力去帮助她。帮助她摆脱人贩子的摆布、帮助她拥有属于自己的生活、帮助她接受这个年纪该有的盲人学校教育。

《盲道》｜世道艰难，这个骗子不太冷

视而不见谓之盲，眼盲心不盲

《盲·道》的前半段，可能有不少观众会讨厌李杨扮演的赵亮这个角色，靠乞讨的生活真的值得一过吗？一个健康的正常人，要靠佯装盲人来骗取别人的同情，他算是个好人吗？《盲·道》的后半段，证明了，赵亮确实是个好人，他虽佯装盲人，但他心不盲。世道艰难，谁又能忍心看着自己身边的人受人迫害？哪怕自己并不算是什么好人。赵亮与晶晶一路同行，为了解救、为了逃脱，为了重获自由，这样的一个组合，不由令人想到吕克·贝松导演的《杀手里昂》。

《盲道》｜世道艰难，这个骗子不太冷

不同与《盲井》、《盲山》的纪录片形式，此次三部曲收官之作《盲·道》更多的向悬疑类型片靠拢，是什么让心地善良的赵亮过上了麻木不仁的生活？是什么让常年坑蒙的赵亮动了恻隐之心？又是什么最后解救了被拐卖女孩的生活？且听赵亮这位不太冷的骗子给出答案。（文|句单单）

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电影说这是电影，电影说这是生活。

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