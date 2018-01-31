网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>赵又廷杨子姗绝处逢生，《南极之恋》解读人与人最难的关系

赵又廷杨子姗绝处逢生，《南极之恋》解读人与人最难的关系

加入收藏

2018-1-31 16:52:57

一个人爱上自己所讨厌的人时，这一段关系可能是最要命的。电影《南极之恋》便讲述了爱上自己讨厌的人的故事，但相较于其他冤家型爱情故事不同的是，男主人翁吴富春和女主人翁荆如意他们的爱更强大，更具有生命力。从吴富春与荆如意两个人的爱情故事看，《南极之恋》这部电影不仅讲述了一个绝处逢生的爱情故事，更讲述了在极限的条件下，人与人之间最难的一种关系。

赵又廷杨子姗绝处逢生，《南极之恋》解读人与人最难的关系

性格互补的两人，感情更加合适

当下都市中，如果说《前任攻略》影片讲述的是再深的感情也敌不过缘分的错位；那么在特定的生存环境下，《南极之恋》则讲述了再浅的交情也能够有生死的相依。若要是在寻常的生活里，两个人再有默契也会忽然变成了前任。而在南极这样极限恶劣的生存条件下，两个人再有成见也会忽然变成同盟。

赵又廷杨子姗绝处逢生，《南极之恋》解读人与人最难的关系

赵又廷扮演的土豪学渣吴富春这样的男人，荆如意这样的高空物理学家原本是万万看不上的。土豪学渣包机去南极考察地理，只为将婚庆典礼搞出新意思，去南极不是穿防风服，而是衣着招摇过市的貂皮大衣。杨子姗扮演的荆如意，为人严肃又紧张，一副女学究模样，去南极为了也是为了做学问。在一场坠机事故后，命运将这两位幸存者牵在了一起。

赵又廷杨子姗绝处逢生，《南极之恋》解读人与人最难的关系

为了生存相爱，因相爱更要生存

坠机时，仅吴富春一人安然无恙，他逐个救出飞机上的生还者。在营救荆如意时，他犹豫了。因为飞机燃料箱已经开始漏油，飞机随时可能坠入南极腹地的深海之中。荆如意在经历了希望、绝望再得到生还希望时，只能是更加珍惜活着的机会。这个时候的她对富春将信将疑，因为她看不起富春，觉得他无知，毕竟富春对地理、物理知识一窍不通。南极腹地无人区，目前所有的燃料与食物只够两个人生存75天。在这75天内，一定要找到生路，否则只能死在这既美丽又绝望的南极海边。活下去，变成每一天最痛苦最艰难最值得庆幸的事情。

赵又廷杨子姗绝处逢生，《南极之恋》解读人与人最难的关系

坠机后，荆如意在生活的各个方面都得要依赖吴富春，给富春撰写了"南极生存手册"，让富春迎着各个方向去寻找救援、寻找极光站、寻找生机。说来吴富春这个单细胞学渣也是生命力顽强，在经历了雪崩、地裂、严寒、迷路、雪盲症等一系列的挫折后，依然屹立不倒，每每受伤回到他和荆如意临时的"家"，他都能迅速回血、重新上路。赵又廷扮演的吴富春，呆萌得来又有一点霸道，拍摄《南极之恋》应该是他被剧组虐得最惨的一次。

赵又廷杨子姗绝处逢生，《南极之恋》解读人与人最难的关系

最难的不是爱情，更是完全的信任

找寻极光站的过程中，吴富春一次又一次的被南极的苦寒虐到撕心，他每一次回到"家"，都是荆如意给了他继续前进的动力与勇气，也是荆如意为他指引前进的方向。久而久之，吴富春因为依恋荆如意他们彼此相爱了，这是他们为了生存而相爱。在久而久之彼此依恋、彼此欣赏的情况下，吴富春与荆如意因为对彼此倾注了感情，便有了责任感，两个人都有了更坚强的活下去的意志力。因为相爱，更加得要活下去。

赵又廷杨子姗绝处逢生，《南极之恋》解读人与人最难的关系

无论是多么艰苦的环境，为了彼此坚强的活下去，《南极之恋》的爱情故事让人看到了生命本该有的强大的样子，也让人看到了人与人之间最难的一种关系：相濡以沫，完完全全的信任彼此。（文|句单单）

赵又廷杨子姗绝处逢生，《南极之恋》解读人与人最难的关系

--------------------
电影说这是电影，电影说这是生活。

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
北京时光影迷会 12121

RSS订阅

北京时光影迷会

273976名成员14852个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 