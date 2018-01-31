赵又廷杨子姗绝处逢生，《南极之恋》解读人与人最难的关系

当一个人爱上自己所讨厌的人时，这一段关系可能是最要命的。电影《南极之恋》便讲述了爱上自己讨厌的人的故事，但相较于其他冤家型爱情故事不同的是，男主人翁吴富春和女主人翁荆如意他们的爱更强大，更具有生命力。从吴富春与荆如意两个人的爱情故事看，《南极之恋》这部电影不仅讲述了一个绝处逢生的爱情故事，更讲述了在极限的条件下，人与人之间最难的一种关系。

性格互补的两人，感情更加合适

当下都市中，如果说《前任攻略》影片讲述的是再深的感情也敌不过缘分的错位；那么在特定的生存环境下，《南极之恋》则讲述了再浅的交情也能够有生死的相依。若要是在寻常的生活里，两个人再有默契也会忽然变成了前任。而在南极这样极限恶劣的生存条件下，两个人再有成见也会忽然变成同盟。

赵又廷扮演的土豪学渣吴富春这样的男人，荆如意这样的高空物理学家原本是万万看不上的。土豪学渣包机去南极考察地理，只为将婚庆典礼搞出新意思，去南极不是穿防风服，而是衣着招摇过市的貂皮大衣。杨子姗扮演的荆如意，为人严肃又紧张，一副女学究模样，去南极为了也是为了做学问。在一场坠机事故后，命运将这两位幸存者牵在了一起。

为了生存相爱，因相爱更要生存

坠机时，仅吴富春一人安然无恙，他逐个救出飞机上的生还者。在营救荆如意时，他犹豫了。因为飞机燃料箱已经开始漏油，飞机随时可能坠入南极腹地的深海之中。荆如意在经历了希望、绝望再得到生还希望时，只能是更加珍惜活着的机会。这个时候的她对富春将信将疑，因为她看不起富春，觉得他无知，毕竟富春对地理、物理知识一窍不通。南极腹地无人区，目前所有的燃料与食物只够两个人生存75天。在这75天内，一定要找到生路，否则只能死在这既美丽又绝望的南极海边。活下去，变成每一天最痛苦最艰难最值得庆幸的事情。

坠机后，荆如意在生活的各个方面都得要依赖吴富春，给富春撰写了"南极生存手册"，让富春迎着各个方向去寻找救援、寻找极光站、寻找生机。说来吴富春这个单细胞学渣也是生命力顽强，在经历了雪崩、地裂、严寒、迷路、雪盲症等一系列的挫折后，依然屹立不倒，每每受伤回到他和荆如意临时的"家"，他都能迅速回血、重新上路。赵又廷扮演的吴富春，呆萌得来又有一点霸道，拍摄《南极之恋》应该是他被剧组虐得最惨的一次。

最难的不是爱情，更是完全的信任

找寻极光站的过程中，吴富春一次又一次的被南极的苦寒虐到撕心，他每一次回到"家"，都是荆如意给了他继续前进的动力与勇气，也是荆如意为他指引前进的方向。久而久之，吴富春因为依恋荆如意他们彼此相爱了，这是他们为了生存而相爱。在久而久之彼此依恋、彼此欣赏的情况下，吴富春与荆如意因为对彼此倾注了感情，便有了责任感，两个人都有了更坚强的活下去的意志力。因为相爱，更加得要活下去。

无论是多么艰苦的环境，为了彼此坚强的活下去，《南极之恋》的爱情故事让人看到了生命本该有的强大的样子，也让人看到了人与人之间最难的一种关系：相濡以沫，完完全全的信任彼此。（文|句单单）