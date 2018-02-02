《金龟子》：锅盖头的鼻祖，两代人的童年

上世纪90年代，少儿频道主持人金鬼子、毛毛虫、青蛙王子、彩虹姐姐等人陪伴了当下无数的80后、90后度过无忧无虑的童年。2018年2月2日，《金龟子》作为几十年的大IP推出了动画大电影，“金龟子”一角依然由我们这代人熟悉的刘纯燕老师配音。某种程度上，这只世界上仅此一只的“金龟子”已成为这个时代伴随着孩子们成长的一个符号，同时也是刘纯燕老师一生的职业。

锅盖头发起者，可爱时尚鼻祖

回想起“金龟子”的标志性锅盖头已经流行超过了二十年时间。即便是在讲求时尚具有个性的今天，再看锅盖头，依旧不觉得过时。厚厚齐刘海的遮额头发式，外形宛如一顶锅盖罩在脑门的效果，引来无数青少年模仿，既轻松个性，又可爱时尚。

“金龟子”的标志性锅盖头给人直观的感觉就是打心底喜欢幻想、相信童话，既天真浪漫，又热爱和平。《金龟子》动画大电影的上映，无疑让更多的青少年儿童了解锅盖头的鼻祖，尤其是“金龟子”配音刘纯燕老师三十年如一日的锅盖头，让所有走进电影院的观众犹如重聚老朋友一般亲切熟悉。

乐天派小盖头，寻黄金大峡谷

在《金龟子》大电影中，讲述了一只乐天派的小昆虫为寻找蜻蜓“水哥”所说的黄金大峡谷而展开冒险的旅程。蜻蜓水哥的误打误撞让原本生活在珍稀昆虫研究所的金龟子有了全新的目标。金龟子生活在人造丛林的虫箱里，一切都是简单快乐的，然而却是没有自由的。外来的蜻蜓水哥向金龟子描述了如世外桃源一般的虫箱之外的世界——黄金大峡谷。

金龟子被水哥所描述的黄金大峡谷为之所动，决定一同前往。对金龟子照顾有嘉的蜻蜓水哥，为其起了一个新的名字：小盖头。在一同寻找黄金大峡谷的过程中，小盖头和水哥可以说是经历了千难万险，一边是大黄蜂的追杀，一边是人类世界的抓捕。然而也正是在这个找寻大峡谷的过程中，金龟子也结识了一帮出生入死的好朋友，一段惊险又萌趣的冒险过程就此展开。

教育孩子友爱，倡导家长环保

当小盖头和水哥历尽了艰险，终于来到水哥所形容的的黄金大峡谷，然而现实的世界去让他们大失所望。金龟子等昆虫也变得越来越珍稀，也是因为受到了生存环境的影响。不少大龄的观众们也能感受到《金龟子》动画大电影创作者们倡导环保的立意。

曾经熟悉金龟子的80后、90后们，很大一部分已有了自己的小宝宝。《金龟子》动画大电影作为寒假档的重磅大片，尤其适合两代人观看。乐天又有爱的金龟子，教育孩子们团结友爱、积极融入集体，懂得团队协作的力量，对于成人观众来说，小昆虫的神秘世界，应倡导爱护环境，生态和谐发展。既有孩子们的娱乐，又有大人们的反思，《金龟子》动画大电影仿佛是这个冬日一份献给两代人的礼物。（文|句单单）