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马戏之王——畸形秀盛宴

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2018-2-4 23:37:02

落魄的公司职员巴纳姆靠自己的小聪明建立了一个特殊的马戏团——有这么一群外形奇异的人上台展现自己的与众不同，其中不乏才华横溢的人。“反正他们都会笑，不如收他们点钱”巴纳姆利用了外形正常的人常会有的畸形心态：和我们不一样的就是变态的可笑的恶心的。这个过程起起伏伏，肯定有议论又失败，最后是皆大欢喜。和讲恶心故事的《美国恐怖故事》不同，本片还是个阳光励志的故事，中规中矩，华丽热情。话说本片去万达看IMAX就是对了，画面鲜艳，歌舞表演精彩，IMAX把声画效果发挥到了最好。

修长的狼叔能歌善舞，打戏文戏都能胜任，总之就是能文能武能唱能跳……传说中的才色兼备吧，性价比很高的演员。不再是金刚狼，对狼叔的事业来说是好事，他可以用足够的时间来证明自己可以胜任更多不同的角色了。

Rebecca Ferguson 她在《碟中谍5》中戏份吃重，秀了一把漂亮的大长腿和动作戏，又在本片中展现了过人的歌喉和红发美颜。让我意外的是我很多年前看过她的迷你剧《白皇后》，这个美女真是百变，前途无量。

Michelle Williams 论长相没有前者美艳，我喜欢她演什么像什么，没有表演痕迹，不像有些演员表演浮夸，看上去就是在表演而不是真实表达，第一次记得她是在《断背山》，后来又参与了不少颇有知名度的影片，她的表演从来不会叫人失望。

Zac Efron 当年靠《歌舞青春》出道的小鲜肉现在也长大了。快点走出青春片吧，到了表现你的实力的时候了。

拍摄方面不是除了颜色鲜艳的服化道一无是处，镜头语言依旧还是挺考究的，比如查芮蒂离巴纳姆而去的时候，查芮蒂关上门以后，房间里最明亮的一道主光源消失了，巴纳姆背后的门透出来的光线相比之下十分的微弱和遥远，预示巴纳姆的命运陷入低谷。下一个镜头（下一场戏）出现在酒吧里。细长的、透出金色阳光的背景深处的窗户和前一个镜头的门十分相似。汤姆爬上桌子走过来，这是他是背光的，剪影造型很微妙——这不是汤姆的阴影而是巴纳姆的阴影。为什么会是汤姆第一个来安慰巴纳姆？因为他是巴纳姆第一个马戏团员工，他也是巴纳姆唯一一个亲自去邀请的员工。汤姆代表的是真正边缘人的思维角度。

狼叔十分热衷/擅长歌舞片。他的前一部歌舞片《悲惨世界》情节完整度更高，演员的实力更加可圈可点。小雀斑是主演里比较年轻，可是唱腔十分传统，安妮·海瑟薇能歌善舞也叫我没有想到。至于去年让石头姐拿到影后的《爱乐之城》，个人觉得却是个比本片还要单薄的影片。本片至少画面和人物编排上更花了些心思，《爱乐之城》各方面就苍白了很多，就算不是个华丽的故事，故事本身的情节矛盾不够丰满也是硬伤。

本片中有一个剧评人，他和《鸟人》中的影评人很相似，是个反面角色，是个刻薄的媒体人，对主角的成功也起到了推波助澜的角色。评论家总是不太让艺术家喜欢，可是两者就是这么相爱相杀。另外《鸟人》当年也被批评形式大于内容，可是我觉得《鸟人》这个毛病并不严重，同年的《布达佩斯大饭店》这个问题严重得多：《布达佩斯大饭店》每个时间线的画幅、颗粒度都不一样，叙事方法也颇有戏剧性，就是故事本身过目即忘。至少《鸟人》高难度的一镜到底和故事本身结合的颇为紧密，故事本身完整度也要好一些。

8.0 

马戏之王 (2017)

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