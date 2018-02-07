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马戏团的歌舞青春

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2018-2-7 17:52:13

 马戏之王，休叔主演，上来就要提出来就是因为休叔演的金刚狼太深入人心，但是在金刚狼3狼叔逝去之后，休杰克曼能不能带来新的形象，观众们都非常期待。感谢时光网组织的马戏之王观影活动，对于这部歌舞电影来说，CBD的IMAX绝对是最佳的体验，巨大的屏幕完全能让观众沉浸在电影之中。
这部马戏之王解答了这个问题，回答就是完全没问题，不管休叔还会不会继续饰演金刚狼（网上总是有复出的传闻），休杰克曼的演绎生涯绝对不会停止。一部马戏之王，虽然不是传记电影，但也让休叔赋予了自己特色。休杰克曼在悲惨世界之后再现演唱功力，无论是歌唱部分还是舞蹈都能驾轻就熟，游刃有余。休叔的歌曲在柔情中带有力量，在电影开场的歌舞中，节奏的把握和整齐的舞蹈马上就把观众代入到电影中去。歌舞电影在中国的受众不是很广，相比于动作电影，科幻电影，故事片受众更小。喜欢的观众会爱的不行，不喜欢的观众会觉得十分无聊。马戏之王的歌舞部分应该可以被大家所接受，大部分的歌舞都比较有激情，动感十足。即使不是休叔表演的部分，也会很好的配合剧情的发展。
当然，作为叙事部分，节奏比较快，情节也相对简单的多，马戏之王从默默无名的小人物，到突发奇想创办马戏团，从被人看不起的骗子到优秀的表演经纪人。他给了弱势群体一个温暖的家，发掘每个人的才华。他也会在成功的过程中迷失自我，但是家人的陪伴，朋友的支持，让他最终冲破社会和世俗的眼光，获得成功。
扎克阿夫隆在歌舞青春以后再次演绎歌舞片，这几年往力量壮汉方面的发展让他缺少了一些灵性，在舞蹈部分有点比不上休叔。
很多人拿马戏之王和爱乐之城想对比，但其实除了同属于歌舞片，两部电影没有什么可比较的，一部偏向于励志，一部是爱情，如果是个人选择的话，冲破枷锁最终成功的马戏之王更喜欢一些。 

8.0 

马戏之王 (2017)

影评(55)

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马戏之王/The Greatest Showman(2017)
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