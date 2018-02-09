欢脱华丽的舞台剧-马戏之王

从影片的质量上来说，马戏之王绝对是部好电影，舞台、美工、画面、音乐、舞蹈和表演无不精致，尽管剧情上有些单薄。它讲了马戏团主巴纳姆从一个贫困潦倒被人瞧不起的裁缝儿子，逐渐建立起自己的马戏王国的发家史。然而电影却在巴纳姆遇到的困难方面少于着墨，使得全篇整体的基调都十分跳脱合家欢，有点像迪士尼的美女与野兽。

尽管休叔的演技和歌喉十分精彩，但是这部电影的角色光芒却属于两个女人。一个是米歇尔威廉姆斯。米歇尔威廉姆斯是我最喜欢的女演员之一，她大概是世界上演妻子和母亲最好的演员了吧。每次看到她出境都让人特别心安。她在这部电影里饰演马戏之王的妻子，用不着太深的演技就能很好地完成人物塑造。其实，真正能让她有发挥的是那些文艺片，如海边的曼彻斯特、某种女人、断背山。另一个女人就是新人赞达亚。赞达亚的大片首秀是新版的《蜘蛛侠》，戏份不多但很重要，下一部就和蜘蛛侠组CP了。在马戏之王里，赞达亚的戏份很多，感情戏和杂技舞蹈戏，真是光芒万丈光彩照人。她的演技是属于那种代入自身性格的表演，特别刚，就跟大表姐似的。日后定能成为炙手可热的女星。

最后，感谢时光网的观影活动，哈哈

马戏之王

The Greatest Showman

(2017)



