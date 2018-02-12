大过年的 谈钱伤感情，《金钱世界》 谈感情伤钱

提及世界首富保罗·盖蒂的名字，可能在中国有些陌生，提及首富被绑架，中国人更多的联想到1996年，李嘉诚长子李泽钜被张子强绑架，赎金10亿3千八百万。彼时作为香港首富的李嘉诚，低调的全额支付了赎金，同时也创造了最高赎金的吉尼斯世界纪录。然而追溯到更早的1973年，美国首富保罗盖蒂面对同样的遭遇，却做了截然不同的选择，这个选择，就是电影《金钱世界》带给我们的精彩呈现。

影片能够成功在奥斯卡颁奖季3月2日内地上映，可以说是好事多磨，去年在影片的拍摄过程中，因为性骚扰丑闻影响，原本饰演的保罗·盖蒂的凯文·史派西在已经完成拍摄的情况下被克里斯托弗·普卢默替换重拍，剧组为此付出1000万的代价，某种意义上，这1000万更像是道德“绑架”的赎金。《金钱世界》剧组和替换上阵的克里斯托弗·普卢默用了9天的拍摄时间出色的完成了补拍，从影片最终的实际呈现来年，普卢默即便是临危受命的表现力，亦不负奥斯卡最佳男配角的提名。

影片的故事情节相当紧凑，尽管你可能曾听过这个故事和它的结局，但影片剧情不停的踱步所带来的惊险和惊悚感仍旧能让在底下观影的你手心出汗，同是作为绑架案的受害者，米歇尔饰演的母亲盖尔·哈里斯为救儿子赴汤蹈火，然而老盖蒂却把冷酷无情表露的淋漓尽致，除了表示自己无力支付1700万的赎金之外，还饶有兴致的买下百万名画。这一举动就使得母亲不得不向绑架者一样和老盖蒂进行周旋，尽管最终母亲用放弃抚养权换取了老盖蒂支付已经降到400万美元的赎金，但换回来的只是一个身心备受摧残，自知命运无法支配而倍感绝望的小盖蒂。

全片最出彩的当数普卢默饰演的老盖蒂，看上去年老体弱的一个老人，却通过节俭到极致的吝啬来建立起自己的金钱王国。一位冷酷无情的谈判者在观众眼前活灵活现，也让观众看到了为富不仁的一种价值观：如果你觉得亲情比金钱重要，那么你不会真的有钱。

即使面对拯救孙子的高压环境，老盖蒂也拒绝背弃属于自己这个王国。这种冷酷无情注定要给自己的富豪家族带来悲剧色彩，但恰恰证明他是个成功的商人且拥有作为美国首富应有的魄力和冷静。普卢默表演的精彩之处，正在于他能诠释老盖蒂的冷漠无情，同时一度让观众去理解这个无情的人物。观众一度同情与理解他的每一个想法和决定。

电影里出现了最多的台词当数“Money”了，《金钱世界》给人呈现的就是一个被金钱操纵和玩弄的荒诞且怪光陆离的资本社会，金钱带来了为所欲为的富裕生活，同时也带来厄运般的悲剧，影片结局老盖蒂尽管坐上了首富的王座，但在世人的印象里却只是一个吝啬小气、傲慢冷酷的老头，卑微不已。影片给你讲述了一个有钱为所欲为的故事：没错，你是这个家族的天之骄子。但是对不起，我已经接受了人生最大的挑战——识别事物的价值，那么很明显，你的价值不值得绑匪们要求的赎金。

虽然树立了一位冷静又气场全开的世界首富，但《金钱世界》最终讲的却是一个金钱并不能取代一切的真理。无疑，在母亲与绑匪、与老盖蒂周旋的这个过程中，影片《金钱世界》呈现了一部充满新意的惊悚片，能让观众更加了解西方国度上流社会的价值观。马克·沃尔伯格、米歇尔·威廉姆斯、克里斯托弗·普卢默几位好莱坞知名演员的精湛的演技和刺激的情节，足以让人在影院细细品味这部精彩的电影。

最后，值得一提的是《金钱世界》将于3月2日，也就是正月十五元宵节内地上映，在这个中国人讲求团圆的节日里上映，多少感觉有些讽刺呢。现实世界里，中国人往往羞于谈钱，认为谈钱伤感情；而《金钱世界》这部电影，告诉人们别谈感情，伤钱！