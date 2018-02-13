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超满足！2018好莱坞最强科幻片《湮灭》有望引进

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2018-2-13 22:52:54


提起科幻电影《湮灭》，或许很多人联想起2014年的星云奖，该片原著曾击败《三体》的一幕。当时，杰夫·范德米尔的创作《湮灭》，提名了星云奖，共同提名的还有刘慈欣的《三体》。结果，在星云奖输给《湮灭》之后，《三体》在下一年夺得了世界科幻文学类的另一个大奖“雨果奖”。


如今，当那个难以用语言描绘的“奇异世界”在大银幕上展开，那里动物和怪事，鳞次栉比地发生，完美地营造了科幻氛围，由娜塔莉·波特曼主演、亚力克斯·嘉兰（《机械姬》）执导的科幻惊悚片《湮灭》注定带给我们精彩呈现。



《湮灭》是亚力克斯·嘉兰的第二部长片，改编自著名科幻小说家杰夫·范德梅尔的科幻恐怖小说三部曲《到达南部》（Southern Reach）中的第一部，讲述了一个发生在外星上的恐怖故事。


女生物学家(娜塔莉·波特曼饰)为调查丈夫曾经的遭遇，她参加了神秘组织Southern Reach组织的科学考察。4名女性组队，去研究美国领土内一块被检疫隔离的生态灾害区域“X地区”。



偏偏12次考察，前11次全都失败，而且都发生了诡异的事件：第二次去的考察队员集体自杀、第三次考察队拔枪互相残杀，第11次队员全体失去神志，回来后不久都死于癌症。


而奇怪的事情也开始发生在她们四人身上——似乎有一种不明物种潜伏在她们身边，欲将她们个个杀害……似乎有神秘力量似乎在毁灭一切。



原著作家杰夫·范德米尔曾表示已看过该片粗剪版：“电影比小说还更离奇，有一些地方让我‘啊这里我得稳一下’。结尾非常惊人，而且从一些方面来说跟小说并不相同。这就像是《2001太空漫游》一样，结尾会让人津津乐道多年。影片的视觉非常赞，这可能就是我能透露的信息了……我能说的就是电影让人大开眼界，非常超现实，极度美丽，也极度恐怖。它让观众神经紧绷，以致看完后我们全身又累又酸痛。”




最近，影片在烂番茄社交网络口碑解禁，并获得影评人一致好评，“大胆”、“新科幻经典”“亚力克斯加兰大法看”“肯定我2018年度十佳”等等！




Erik Davis：亚历克斯·加兰的#湮灭是为数不多的有头脑的科幻片里的又一典范。牛逼的女性卡司阵容，加上又美又有点让人不安的剧情，还有一个你会念叨好几年的结局。需要深挖



Drew Taylor：毫无疑问，#湮灭#是一部新的科幻经典。非常棒、扣人心弦、惊险刺激，它的隐喻和深度不亚于它的叙事张力，我为它折服



影评人Ben Pearson“这就是我们一直想要看到的科幻电影。大胆，具有挑战性，故事线性，视觉效果出色。如果这部电影被称赞为杰作，我一点也不会感到意外，也许它事实上就是。”



亚力克斯·嘉兰导演是近年好莱坞编导中的新锐，他最初作为知名畅销小说《海滩》的作者而踏入电影行业，从此转型为一位出色的电影编剧，并先后创作了《惊变28天》、《太阳浩劫》和《特警判官》等科幻片优秀剧本。


而2010年饱受好评的科幻爱情片《别让我走》更是让他收获首个英国独立电影奖提名，奠定了嘉兰在科幻电影领域的地位。这时，嘉兰非同一般的科幻片思维和对人类情感的细腻把控已初见端倪。



2015年，嘉兰携三位新生代实力派演员奥斯卡·伊萨克、艾丽西卡·维坎德和多姆纳尔·格里森，带来了自己的导演处女作——《机械姬》。影片一经推出就惊艳影坛，一举夺得英国独立电影奖最佳英国独立电影、最佳导演、编剧等四项大奖，更被《帝国》等权威杂志评为2015年度十佳电影之一。2016年，《机械姬》将奥斯卡最佳视效奖收入囊中。


尽管嘉兰导演已受邀为改编自同名游戏的电影《光晕》写剧本，但在此之前嘉兰准备先推出改编自小说的电影《湮灭》，足见他对本片的重视程度！

 


预告片视频


而从《湮灭》公布预告片重，“X区域”宛如原始的伊甸园，生活在这里的动植物都很神奇，有角如花枝的鹿、会发光的植物、活动的植物人等等。“X区域”里的所有生物都是变异产物，而探险队员也同样面临被异变的危机。而娜塔莉·波特曼最后的话，“它不是在毁灭，而是在重塑新生”，也颇具深意，让人浮想联翩。


电影似乎将三部的剧情有选择地一并呈现，这让它的节奏更接近于《异形》；情节也似乎比小说更直白，这让普通观众更容易接受。动作戏份颇多的娜塔莉·波特曼，很可能成为下一个与异类硬抗的莎拉·康纳或艾伦·雷普莉。



跟据业内有关人士透露，《湮灭》有望引进国内，只是档期还没正式公布。相信将科幻、奇幻、恐怖、悬疑、心理等元素相结合的《湮灭》，拥有奥斯卡影后娜塔莉·波曼压阵，足以让人在影院细细品味这部精彩的科幻力作。


湮灭 (2018)

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湮灭/Annihilation(2018)
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