《继承者计划》：王彦霖一人分饰两角，呈现怂人的处世之道

"父亲是保安、母亲是保洁。正因为家庭条件不好，所以成熟得特别快。抽烟喝酒、打架烫头……"充满东北乡村土嗨味的台词，让电视剧《继承者计划》在这个春节来临前，给观众们带来格外多的欢乐。

主角名字金基继（金JJ），事实上三个小时前还叫李金水，至于为什么会改名字，来不及解释了，快上车！把男主角安排成这种名字，一看就不是什么正经的电视剧。虽然台词充满了东北乡村的土嗨味，又画面又有着外国大片的质感，既悬疑又喜剧，简直就是这个冬季的电视屏幕东北一锅炖。

电视剧《继承者计划》金基继的扮演者由实力小生王彦霖出演，近几年稳步发展的他，逐步从《无心法师》、《楚乔传》中被观众熟识，此次《继承者计划》中独挑大梁一人分饰两角，既是风度翩翩的公子哥金基继、又是痞里痞气的屌丝男李金水 。另外，老戏骨张国柱的演出的九叔也为《继承者计划》增添了不少看点，九叔全程气场全开，也算是这个剧的品质担保。

在一众古偶剧以及婚恋国产剧中，《继承者计划》的故事题材是相对比较少有的江湖题材，故事取材也搬到了吉林延边，有一定的异域感。从小混社会的李金水，即使是兄弟们一起打群架，也要率先逃之夭夭，但越是想要躲避麻烦的人，仿佛就越多的麻烦事情找上门来。为母亲筹医疗款而远赴海外打工的李金水，未曾想过自己居然能和当地最大家族的次子替换身份，在危难时刻得到朴警官的帮助，最终决定打入恶势力内部帮老朴收集犯罪证据的故事。朴警官的出场方式更是向《无间道》致敬："对不起，我是警察。"看到这一幕令小伙伴们忍俊不禁。

正因为故事背景设置在国外，所以对于编剧来说发挥的空间也相对大一些。王彦霖要一人分饰两角，公子哥金基继与屌丝男李金水的两个角色无论气质神态及说话方式都截然不同，看过《白夜追凶》的小伙伴就知道，这种在绿幕中对着空气表演对演员的表演功底是极大的考验。

李金水这个角色最大的魅力，就在于他的"怂"，不要小看这个怂字，它蕴含着很深的处世哲学在其中。生存逆境中，李金水管阿姨辈分的人一律叫姐姐，反正嘴甜哄死人不偿命。身处险恶江湖中，起初李金水没有足够的实力去面对强硬的敌人，而是选择了灵活变通，面对不当得利的巨大诱惑，他还是能保持自我选择站在正义的一方，懂得什么时候选择示弱，处在危机环境中如何逃脱，但亦会当仁不让的牺牲自己来拯救处于危难的朋友。这就是李金水"怂"的让人喜爱的特质，他怂的很真实，既"怂"出了我们普通人对复杂生活的一种妥协，也"怂"出了我们灵活应如何面对困境的解锁姿势。李金水这一切的"怂"，都是为了活得更坚强，更能珍惜及爱护身边的人，也应了李金水在开场时说的那句话："正因为条件不好，所以成熟得特别快。"

除此以次，《继承者计划》的感情戏份也是一大看点，有别于那些以爱情为核心国产剧，《继承者计划》的感情戏还涵盖了更多：亲情、友情、江湖情义。多种情感交织的故事情节，也让该剧更加贴近于真实生活。相对宽松的剧集创作氛围，该剧更是给编剧很大的空间来通过江湖故事把这些情感的细腻表现出来。

通常屌丝男的爱情，都是相爱相杀的欢喜冤家设定，李金水和善熙的相爱相杀CP，即使是命中注定的爱情，也是小情感的点滴累积到最终燃起熊熊爱火，没有过多甜蜜肉麻的爱情套路，同是天涯沦落人的二人，如同比翼鸟般同栖共助的情感更显成熟稳重。而李金水和警官老朴的情义，则是江湖社会最为渴望的忠义情，从最初的互相利用到最后的重拾正义信念，不离不弃的彼此信任，成为两个互相搀扶的老战友。这就是《继承者计划》想要呈现给我们的情感生活的体验，这两种口味各不相同的CP，成为了本剧最有内涵的一道风景线。这样一部东北喜剧风情的海外悬疑江湖神剧，精彩看点十足，能在这个喜气洋洋的春节，给追剧爱好者们带来更多的欢乐。