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张俪Hold住春节档！大银幕百搭款艺人很棒

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2018-2-17 0:39:41

在春节档热映最热两部喜剧卖座片《捉妖记2》《祖宗十九代》中，我再次看到了美女演员张俪，她不同风格的两次惊艳参演，让人眼前一亮。其实从《金耳环》《男人帮》到《我愿意 I Do》《大话红娘》等影视大戏起，我就一直关注着张俪。毕竟她颜值高、身材好、演技精湛，每次都能抓住人物精髓，能够格外引人注目，而且适合大银幕的美。

正所谓“人靠衣裳马靠鞍”“演员就得看扮相”，无论在《祖宗十九代》中饰演追求纯爱的紫安，还是《捉妖记2》中饰演朱金真的属下，只要在镜头下一亮相，都拥有一种美到不可方物的惊艳！她在《祖宗十九代》中身着紫衣，本就清纯可人，白皙皮肤吹弹可破，但一双明媚大眼睛，透着柔情似水。

而《捉妖记2》她虽是朱金真的属下，却并不只是陪衬，只见张俪头戴金钗，身着金色黄衫，实是生平未见的绝色，眉目如画，丰姿绰约，狡黠聪明，玲珑剔透，口角间浅笑盈盈，说不尽的清丽佳人。张俪毕竟颜值超高，气质绝佳，所以如此美人，无论任何扮相，都十分漂亮。

虽然是两个不同角色，张俪通过人物细节观察与拿捏，润物细无声式的心理微变的揣度，都拿捏是非常精准到位的。当张俪是紫安时，她爱穿紫色衣服，会点功夫，单纯地去追求纯爱。她爱上了杜淳饰演的小岳岳清朝的祖宗梅西望后，上演了各种表白桥段，眼神中柔情似水，敢作敢当，人物角色可谓丰满有趣。

她是《捉妖记2》中朱金真的属下时时，先以恶搞《非诚勿扰》的牵红线女嘉宾姿态登台，却在众多佳丽中惊鸿一瞥，让人浮想联翩。然后，等梁朝伟选中她后，她不仅左手拿着“梳头”牌子，右手突然拿出大钢梳子，喜感十足地为男主角梳头，滑稽搞笑的举止，难免叫人捧腹爆笑。

随着观众口味越来越刁，内地喜剧电影也经受着不断考验，很多靠简单、犯傻、卖萌搞笑，已经难以满足观众日渐发达的笑神经。因此，张俪无论是出演紫安，还是出演朱金真的属下，都放下女神的身段，靠滑稽举止，靠深情表白，靠细微表演取胜。既能驾驭不同风格的表演，还能跟杜淳、岳云鹏、张晨光、梁朝伟、李宇春等老中青演员默契合作，毫无违和，堪称百搭款女艺人。


一直以来观众都对美女明星有一种误解，即美女则只能演女神，丑星才能演喜剧。不过，借着在《祖宗十九代》《捉妖记2》两片中的惊艳参演，貌美如花的美女红星张俪即将打破观众这一颇具歧视性的固有思维。如今的张俪，貌美如花、戏路宽泛、演技娴熟，她同梁朝伟对戏时，我看到她不容小觑的喜剧天赋，而在倒追杜淳时，那种芳心暗许的痴情，也真挚到位。

个人认为，张俪表演潜质非常大，希望她在演绎道路继续磨练演技，挑选更多适合自己的剧本，塑造出一个又一个经典角色。

 

7.7 

张俪

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张俪/Li Zhang
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