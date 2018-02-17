一部升级版的“重播”？

整体低幼化过于严重，再回看第一部风格也有割裂感。

首先作为系列电影，很少像这样降低主演的戏份和作用，白百合和井柏然都已退居其次，如果不是为了完成胡巴“寻亲”的主线，甚至可以删除！但也许为了照顾为第一部作出贡献的两位主演，保留了不少多余的戏份，多少造成梁朝伟的主线不够完整，像屠四谷背景以及和李宇春扮演的朱金真的关系就交代的不清，最后转变也缺乏像第一部里姜武那个角色转变的说服力！

情节几乎是第一部高度重复，同样的“捉放胡巴”只是从白百合换成梁朝伟，即使是最后的大反派的处理也是一样，对整个系列情节的推进没有任何作用！胡巴至少在前部还有像吸血、蒸不熟煮不烂（对比其它妖，侧面显示妖王的潜力）以及血激活了神剑的铺垫，到这部完全成了卖萌的“宠物”（前提是觉得胡巴可爱）。宋天荫找寻失踪的天师父亲和胡巴将要颠覆人妖两界的线索闲置实在可惜，只能理解该系列不想只打造三部曲，还想打造“捉妖宇宙”？

也许视觉效果升级了，但动作设计对比第一部反而退步，可能也是为了照顾更多的笑点，但笑点更多的是几个妖的卖萌，即使梁朝伟也未有太多出彩的地方。

也许更值得去回看第一部，或者跳过这部，等等第三部，你会发现依然能连的上！推荐5分（我很想知道下部梁朝伟还会是主演么）

这次在北京万达影城CBD店升级的8号奥迪未来影厅看的IMAX版《捉妖记2》，在IMAX超大的银幕上可以更清晰看到更多细节，李宇春的造型还真是有点惊艳的，多声道的音效也让打斗的声音也仿佛近在耳边。普通影厅不会配备的真皮沙发，即使长时间观影也不会不适。

感谢时光网在新春佳节还组织观影活动！