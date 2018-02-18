《唐人街探案2》，刘昊然惊艳到我了！！！

今年春节档的影片似乎比去年质量好了一些。记得去年纠结来纠结去，实在选不出来特别想看的，最后只看了一部《乘风破浪》，而今年的春节档，至少我们还有《唐人街探案2》和《红海行动》两部口碑都还不错的院线片可看。

相比第一部，《唐人街探案2》加重了喜剧的元素，同时推理的程度有所减弱。从个人口味来说，我更为喜欢第一部。但如果第三部依然靠谱的话，《唐人街探案》或许会成为国产电影中难得的还不错的系列电影，因此从这个层面来说，我愿意给这一部再加点分。

陈思诚作为导演交出的作品比他的生活作风靠谱了很多，从《北京爱情故事》到《唐人街探案1》以及《唐人街探案2》，尤其是后两部，虽然仍有缺陷，但在国产电影的大环境下，质量已然算得上不错。

我个人并不喜欢喜剧，第二部开场部分王宝强的情节看得有些烦，但好在后面就好了很多。如果仅有悬疑推理，并非最适合国内观众的商业形式。在春节这个特殊的档期，对于这个系列，有了喜剧的元素，有了相对靠谱的剧本、演员、制作，在票房和口碑方面才能够达到双向的平衡。

如果说第一部给我的最大的惊喜来自于结尾小姑娘的一笑，那么第二部最大的惊喜则来自于刘昊然的女装。这样标志的姑娘来的实在是猝不及防，惊艳十足！！！看电影的时候大家不妨仔细关注两段情节，一是三人一起穿护士装，二是刘昊然女腔+兰花指。

对于第三部，希望陈思诚导演能够将剧本做得再扎实一些。

值得一提的是，万达CBD IMAX厅的座椅还是非常舒服的，而且IMAX版本下，有了银幕面积和清晰度的提升，观影过程完全不会被其他的细节所干扰（比如普通厅因为清晰度不够，总会有一种类似眼镜没擦干净的感觉）。

能够在好的影厅看到好的格式版本，才是好电影最正确的打开方式。