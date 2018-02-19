春节档最被看好，但却不是最好看的捉妖

《捉妖记2》的宣传营销可以说是突破以往了，而内容经过验证只是验证了“期望越大失望越大”的结果。《捉妖记2》主要讲述的是天荫带着小岚踏上寻父之路，而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀。与此同时，江湖盛传胡巴的重金悬赏令，妖界大军、天师精英、绿林草莽闻风而动，一场腥风血雨即将来临。相比第一部来说，第二部的主演阵容可谓全面升级：梁朝伟、李宇春、杨祐宁、大鹏、柳岩、黄磊、吴莫愁、X玖少年团这些新角色加盟，影片内容基本可以分为两条故事线：一条线是胡巴离开父母的怀抱踏入纷繁复杂的妖界和人界的大城镇，另一条则是白百何与井柏然等老角色延续第一集的故事所展开的“三千里寻子记”，杨祐宁饰演的天师堂首席天师云青也会加入这条主线。萌妖笨笨和李宇春可谓是本部中最大亮点，尤其是李宇春的四川话还有那经过美女们一番打扮后的亮相，还是很漂亮的，另外黄磊饰演药店大老板可以说是定位准确了～简直就是他自己啊，但是其他几位主演呢，梁朝伟还是很帅但本部作品的演绎却让人想起#摆渡人#的尴尬表演，白百何则依旧表现平平，杨祐宁一出现就能看出是个大boss缺少了期待。通过两部影片讲述了胡巴，但是这位妖界之王的独特属性究竟是有多么强大还是没有阐述清晰，相对比第一部中各种不死之身外，第二部只看到了卖萌，导致我到现在都没明白为何人界和妖界都要捉住它。观影时没看到彩蛋，但是片尾曲有点意思，影片的特效也比第一部制作有了明显的提升。IMAX超大的银幕加上本片特效视觉感，让观众拥有更好的视听享受，感谢时光网在春节档能让我们一睹为快！