《红海行动》扬我国威

感谢时光影迷会组织我们观看这样一部高能的影片，林超贤最新力作《红海行动》！依旧是来到熟悉的 CBD 万达 IMAX 厅，对于这部大力展现我国军备实力的大制作，通过 IMAX 厅巨大的银幕观看，不能再爽了！

《红海行动》是自《湄公河行动》之后， 林超贤 导演再执导筒登上大银幕。他 一向是擅于将励志、热血发挥到极致的，这种特质放到军事、战争题材里，简直燃爆大银幕！《红海行动》 以也门撤侨真实事件为创作背景，融合 海、陆、空三线团队配合作战，不仅有武器、装备全方位的专业展现，还对蛟龙小队观察员、狙击手、爆破手等等各个分工明确的成员都有性格和技能的特写，乃至到最后动用了翼装飞行，在国产片中前所未见。其动情之处，也实实在在来源于对战争残酷、恐怖主义残暴及人性人情的写实呈现 和真实反应 。 影片中的 血腥镜头 占据了不少篇幅，也算国产片之最了，但战争本如此， 老人 、 小孩 请选择性 观看。

电影选择在春节档上映，上映之初因其严肃性的题材，排片和票房处于落后位置，但凭借持续的好口碑发酵，在春节后半段开始上演逆袭好戏。没有错，纵观整个春节档上映的几部新作，最佳的无疑是它了。而且不仅仅是春节档，《红海行动》把同类型国产片提升到了新的高度，超越了 《湄公河行动》和《战狼 2 》 。目测春节档期过后，它还有票房继续上涨的后劲儿。