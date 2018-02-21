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《红海行动》扬我国威

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2018-2-21 9:56:58

感谢时光影迷会组织我们观看这样一部高能的影片，林超贤最新力作《红海行动》！依旧是来到熟悉的CBD万达IMAX厅，对于这部大力展现我国军备实力的大制作，通过IMAX厅巨大的银幕观看，不能再爽了！

《红海行动》是自《湄公河行动》之后，林超贤导演再执导筒登上大银幕。他一向是擅于将励志、热血发挥到极致的，这种特质放到军事、战争题材里，简直燃爆大银幕！《红海行动》以也门撤侨真实事件为创作背景，融合海、陆、空三线团队配合作战，不仅有武器、装备全方位的专业展现，还对蛟龙小队观察员、狙击手、爆破手等等各个分工明确的成员都有性格和技能的特写，乃至到最后动用了翼装飞行，在国产片中前所未见。其动情之处，也实实在在来源于对战争残酷、恐怖主义残暴及人性人情的写实呈现和真实反应影片中的血腥镜头占据了不少篇幅，也算国产片之最了，但战争本如此，老人小孩请选择性观看。

电影选择在春节档上映，上映之初因其严肃性的题材，排片和票房处于落后位置，但凭借持续的好口碑发酵，在春节后半段开始上演逆袭好戏。没有错，纵观整个春节档上映的几部新作，最佳的无疑是它了。而且不仅仅是春节档，《红海行动》把同类型国产片提升到了新的高度，超越了《湄公河行动》和《战狼2。目测春节档期过后，它还有票房继续上涨的后劲儿。

电影之所以能赢得观众的好口碑，与创作团队的用心不与关系。为尽量贴近真实，凸显影片的专业性，“魔鬼导演”使用了大量的实景拍摄演员们在摩洛哥的沙漠、戈壁滩等艰苦恶劣拍摄环境下也坚持不用替身，吃了很多苦，这种潜心制作、肯下苦工的精神是影片质量保障而作为国人，在看到片中我们国家对人民的保护，军人为确保人民生命不惜自我牺牲时，收获的是极大安全感和感动。另外，军备素养霸气外露，看《红海行动》真有种大大扬我国威军威的感觉！

8.2 

红海行动 (2018)

影评(71)

收藏(1051)

红海行动/Operation Red Sea(2018)
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