燕边吴钩的周末影评之八:咽下去的泪水吼出来的歌

时下还有多少人会关注上世纪六七十年代的中国农村题材电影呢？更未料到，这样一部按说土得掉渣的小众片，故事、画面、表演都如此惊艳，再次证明了金子往往掩埋在不起眼的土层下。

美姐原是一枚被岁月磨去了光泽的珍贝，曾让年幼时的铁蛋为之神往。她三个如花似玉的女子长大后，先后与铁蛋产生了戏剧般的情感纠葛。铁蛋原来忠情于大女子，两人却被世俗活活拆散。作为弥补，哑巴二女子嫁给了铁蛋，但丝毫没有让铁蛋感到幸福。为逃避现实，铁蛋参加了走西口的剧团，在二人台上声嘶力竭地唱爱情、诉爱情、哭爱情。所有的不甘 和激愤，终在年复一年的 自我放逐中归于沉寂。 而此刻,长大成人的三女子却执意加入剧团，并懵懵懂懂爱上已成剧团领导的铁蛋，令人啼笑皆非 。

爱情不愧是人类全部精神生活中最原始、最独特、最 具生命力的感情。谁不曾为爱而痴、为爱而狂？越是在这样贫瘠的土地上，爱情才越真实，越决绝，越如火如荼、生生不息。以情歌为主、夸张奔 放的二人台戏曲，浑然天成般契合了黄土高原的野性气质，不仅让铁蛋抚平了伤痕、找回了自我，更承载着无数太行儿女的精神慰藉。

影片讲述爱情又不囿于爱情，铁蛋毅然走西口还意味着对冲出黄土地的挣扎，而最终的回归也象征了人与土地的相依相伴。农民与乡村是农耕民族的根本，大多数中国人洗净泥腿走进城市不过二三十年。这片乡土的历史过往，才是我们这个民族共同拥有的心灵史。正如影片《秋日传奇》在对美利坚人文历史的深度关切中成就了它的传奇和不朽，中国的文明、文化也终究要在扎根于现实主义的基石上传承光大，这个意义要远胜于在无穷的穿越、宫斗、神剧和傻乐中日渐愚昧。











