农场古惑仔，《彼得兔》十大看点全解析

原定于3月2日元宵节上映的《彼得兔》提前一周进行了全国大范围的点映活动，并获得不俗口碑。小编句单单特此盘点出这部美国索尼动画影业出品的真人动画十大看点，欢迎电影爱好者进行补充。

看点1：为什么”彼得兔“牛仔要穿牛仔夹克？

如果站在审美的角度来说，彼得兔全身灰毛更适合靛蓝色的话，那是不完全正确的。彼得兔虽然诞生于英国画家，但说起牛仔，那绝对是真真的美国文化输出。1849年美国那次淘金潮，当时第一批踏上美国大陆的移民，他们可以说是一穷二白，他们不得不拼命的工作。强烈的劳动使得衣服极易磨损，特别是在1849年矿工们一窝蜂涌进加利福尼亚州，形成了当时著名的淘金潮。由于衣料非常容易破损，人们迫切希望有一种耐穿的衣服在这种背景下，坚实、耐用的牛仔裤应运而生。利维 斯特劳斯(Levi Strauss)也成为了当时牛仔面料的发明者。

为贴合农场的身份，彼得兔的牛仔服也一度成为电影的亮点。后续将解析庄园农场里牛仔服稻草人的看点。（看点8）

看点2：真人与CGI技术。

索尼动画《比得兔》采用真人＋CGI技术，CG部分由曾参与《乐高大世界》《美国队长3》等佳作的动物逻辑影业操刀。摄制组在拍摄某些场景时，会使用兔子玩偶来定位，标明后期CGI会添加在什么方向，演员靠想象力与这些玩偶进行对戏。农村里的诸多小动物，无论是兔子、小猪、狐狸、刺猬等，都在眼神、表情、毛发各个细节中做到精益求精，让人再一次感叹好莱坞的电影工业化文明。

看点3：英国大量使用英国演员，包括彼得兔的配音演员。

在演员配置方面，导演透露，詹姆斯·柯登（比得兔配音）是他的首选：“我是根据他的声音写的剧本”。

除了詹姆斯·柯登这位著名的美国喜剧明星以外，本片男一号多姆纳尔·格里森也是爱尔兰人，女一号萝丝·拜恩更是拥有爱尔兰和苏格兰血统的著名美女，曾在《X战警：天启》中有过精彩演出。

看点4：配音演员更是亮点中的亮点。

刚刚提到了英国著名的喜剧演员詹姆斯·柯登为彼得兔配音。其实彼得兔的三胞胎妹妹更是来头不小，由“小丑女”玛歌特·罗比、伊丽莎白·德比齐和“蕾伊”黛茜·雷德利将分别为兔兔三姐妹佛洛普西、莫普西和棉尾兔配音。

这三位全球炙手可热的女演员，为三只可爱的小兔兔“献声”，对于明星粉丝来说可以说是福利了。另外，为了揽获更高的中国票房，本次《彼得兔》也有普通话配音版本，这就很好的照顾到了低幼观众，为电影的合家欢作了充足准备。

看点5：电影配乐大量的美国乡村音乐、嘻哈、街舞元素

众所周知美国音乐的特点与流派，囊括了hiphop+rap（嘻哈饶舌说唱） 、pop（前卫流行）rock& roll（摇滚乐）American country music （乡村音乐）、Latin music （拉丁乐）、Disco jockey （DJ电子混音舞曲 归在hip hop里）等等多元化美国本土以及欧美混合音乐元素。

而在这部充满英国元素的美国真人动画《彼得兔》中，充斥着大量的美国本土音乐，尤其是在小动物们开家庭派对时，可以从这些电影配乐中感受到美国音乐的特色以及他们的生活态度。

看点6：英国百年大IP魅力所在。

虽然在中国观众眼里这只穿牛仔衬衣的比得兔相对陌生，但人家可是百年大ip，早在1902年，英国女性作家暨插画家碧雅翠丝·波特(Helen Beatrix Potter)就将比得兔(Peter Rabbit)的插画公诸于世。此后《比得兔的故事》(The Tale of Peter Rabbit)相继出版五本和比得兔有关的儿童书，足见在当年该著作所取得的成功，绝不亚于当代的《哈利波特》系列。

其实在更早的1893年，英国女性作家暨插画家毕翠克丝·波特创作了比得兔，该系列作品在全球狂卖1.5亿本。鲜为人知的是，作者当年非常希望笔下的动物们能参加一场疯狂的家庭聚会，无奈未审查通过，如今这一愿望终于能在大荧幕上实现。导演威尔·古勒更是透露：“比得兔在英国家喻户晓，孩提时代，父母把比得兔带到我的生活里，现在它也是自己孩子的床前读物。能执导此片，将百年经典带给全世界的人，十分荣幸。”

看点7：为致敬原著作者，影片插入了大量其画作。

在改编后的真人电影中，女主角萝丝·拜恩扮演的正是一位田园的画家，与《彼得兔》的原作者不谋而合，并且在电影的剧情中，彼得兔装饰屋子时或是回忆起自己的家人时，电影时常插入画作。

相信这此二维画作都是为了向《彼得兔的故事》的作者翠克丝·波特致敬。2018年影片上映，这部经典IP也迎来了125周年纪念日。

最早的《彼得兔》是碧翠丝·波特为家庭教师卧病在床的五岁男孩创作的故事，故事当中，比得兔不听妈妈的话，溜进了麦奎格先生（Mr. McGregor）的菜园，拼命地偷吃蔬菜。被发现后，比得兔赶快逃跑，逃跑当中，他把自己的蓝夹克和鞋子都弄丢了。最后，麦奎格用比得兔留下的夹克与鞋子，做了一个稻草人放在菜园当中。为致敬原著，真人电影还原了这一场景，在菜园里可看到彼得兔的牛仔夹克做成的稻草人。

看点8：索尼向迪士尼《疯狂动物城》致敬。

两年前迪士尼出品的《疯狂动物城》萌翻全球，获得了口碑票房的双丰收，时至今日，仍有不少观众对该片记忆尤新，影片中狐狸和动物的CP，一度成为全球热议的话题。在《彼得兔》中，狐狸与兔子注定无法成为同路人，即使是作邻居也并不太友好。

看点9：虽然是美国导演，但影片大量在伦敦取景。

其实《彼得兔》真人与动画相融合的技术，极易让人联想到《帕丁顿熊》。在电影的场景上，也有多处可见英国伦敦的著名景点，虽然《帕丁顿熊》在中国的票房表现平平，但是在欧美国家，这位憨态可掬的小熊可是一次又一次打破文化壁垒、成为英国文化输出的标志的。

看点10：动画片也来探讨人性。

一开始农场里来了新主人，彼得兔一行小动物是与新主人水火不容的，最可恨的是彼得兔也容不下其他的人来分享女主人的爱。但在经历了种种挫折之后，彼得终于明白”爱是分享“的道理。当然，这都是萌宠们一边笑闹一边教育低幼观众用的。

美国人尽情尽兴享乐的生活态度在电影《彼得兔》中可见一斑，小动物们在家里开大趴体，这明显是美国人的生活方式。不仅如此，在台词中，也常见到美国人乐观的生活态度，以及他们对英国人刻板、情绪化的劝解：心要放宽、培养点爱好、多亲近大自然。