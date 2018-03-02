《翻滚吧姐妹》酥胸圆臀妖娆扭动，却呼吁女权主义

都说三个女人一台戏，六个女人就上演了一部《翻滚吧姐妹》。在《小时代》系列《闺蜜》横扫票房后，好久不见原创闺蜜题材励志喜剧，而在"三八妇女节"即将到临时，赵多娜、陈美行、冯铭潮、厉娜、苗皓钧等主演《翻滚吧姐妹》通过六位不同性格、不同年龄、不同身份的阳光姐妹恋上“钢管舞”的故事，充满了美艳、励志、搞笑、爱情、友情，完全为了吸引女性观众量身定制。

每个女孩登场亮相，或外柔内刚、或泼辣胆大、或优雅、或性感胸大，都彰显自己的招牌动作和时尚范：子昕是“无忧，无事，无聊"富太太，但蛰伏已久的叛逆惊天爆发；单亲妈妈的龙吟，虽然从小就是个坏女孩，却能体会到了责任的重要；厉娜是经常被观众骂没有诚意的导演，险些轻生；性感柳丁是淘宝模特，胸大无脑，就想俘获男神；呆萌懵懂的麦萌，酷爱热气球，但却被父母逼着考公务员，一直处在矛盾和犹豫的痛苦，四眼妹小文则是男友被抢...

个人尤其喜欢赵多娜扮演子昕，甜美、温柔、独立、叛逆、坚韧俱全，眼看青春已接近尾声，她决定任性一次，活灵活现表演，挑大梁很出彩。陈美行则豪情盖天，骨子里有底层女孩的悲伤，蹬三轮、练烤串，为戏减肥20斤，其专业与敬业被导演赞为中国女版阿米尔汗。煎饼小贩，闷骚暖男，深藏不露的华叔 ，苗皓钧将一个肥胖过气舞王，演出了插科打诨的味道。

2017年在第26届中国金鸡百花电影节获国产新片参展表彰纪念奖，《翻滚吧姐妹》可谓先声夺人。六个骨灰级闺蜜，一次次遭遇挫折，在感情上她们是男人的玩物，在生活上她们是不能为自己的做主的玩偶。女一大学毕业就嫁给了霸道总裁简之毫，却从小热爱舞蹈的子昕决定要为自己活一次，她越挫越勇。而被男友劈腿的小文，决绝地与男友斩断情丝，凭借钢管舞重新出发，也呼吁了女权主义。浮骨灰级闺蜜的众生相，对友情帮助的诠释，抵挡住了流言蜚语，在独立的舞台上熠熠发光。

在当今市场赢女性就赢天下的时代，尽管多数剧情如何奇异胡闹不靠谱也好，演员怎么扮萌装呆乱耍宝也罢，还原身边最真实的姐妹情，猛戳女性观众们的笑神经，歌颂女权主义的重要性，也是顺水推舟的事情。片中，六大美女们穿短衣舞裤，酥胸、香肩、圆臀的扭动，各自妖娆的曲线，以及性感的舞姿都拍得极其唯美。虽然钢管舞题材的电影都与色情联系在一起，本片将钢管舞与低俗媚俗划清界限，凸显出女性青春勇敢追求理想的力量。