网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>《翻滚吧姐妹》酥胸圆臀妖娆扭动，却呼吁女权主义

《翻滚吧姐妹》酥胸圆臀妖娆扭动，却呼吁女权主义

加入收藏

2018-3-2 0:31:13

 

 

都说三个女人一台戏，六个女人就上演了一部《翻滚吧姐妹》。在《小时代》系列《闺蜜》横扫票房后，好久不见原创闺蜜题材励志喜剧，而在"三八妇女节"即将到临时，赵多娜、陈美行、冯铭潮、厉娜、苗皓钧等主演《翻滚吧姐妹》通过六位不同性格、不同年龄、不同身份的阳光姐妹恋上“钢管舞”的故事，充满了美艳、励志、搞笑、爱情、友情，完全为了吸引女性观众量身定制。

 

 

每个女孩登场亮相，或外柔内刚、或泼辣胆大、或优雅、或性感胸大，都彰显自己的招牌动作和时尚范：子昕是“无忧，无事，无聊"富太太，但蛰伏已久的叛逆惊天爆发；单亲妈妈的龙吟，虽然从小就是个坏女孩，却能体会到了责任的重要；厉娜是经常被观众骂没有诚意的导演，险些轻生；性感柳丁是淘宝模特，胸大无脑，就想俘获男神；呆萌懵懂的麦萌，酷爱热气球，但却被父母逼着考公务员，一直处在矛盾和犹豫的痛苦，四眼妹小文则是男友被抢...

 

 

个人尤其喜欢赵多娜扮演子昕，甜美、温柔、独立、叛逆、坚韧俱全，眼看青春已接近尾声，她决定任性一次，活灵活现表演，挑大梁很出彩。陈美行则豪情盖天，骨子里有底层女孩的悲伤，蹬三轮、练烤串，为戏减肥20斤，其专业与敬业被导演赞为中国女版阿米尔汗。煎饼小贩，闷骚暖男，深藏不露的华叔 ，苗皓钧将一个肥胖过气舞王，演出了插科打诨的味道。

 

 

2017年在第26届中国金鸡百花电影节获国产新片参展表彰纪念奖，《翻滚吧姐妹》可谓先声夺人。六个骨灰级闺蜜，一次次遭遇挫折，在感情上她们是男人的玩物，在生活上她们是不能为自己的做主的玩偶。女一大学毕业就嫁给了霸道总裁简之毫，却从小热爱舞蹈的子昕决定要为自己活一次，她越挫越勇。而被男友劈腿的小文，决绝地与男友斩断情丝，凭借钢管舞重新出发，也呼吁了女权主义。浮骨灰级闺蜜的众生相，对友情帮助的诠释，抵挡住了流言蜚语，在独立的舞台上熠熠发光。

 

 

在当今市场赢女性就赢天下的时代，尽管多数剧情如何奇异胡闹不靠谱也好，演员怎么扮萌装呆乱耍宝也罢，还原身边最真实的姐妹情，猛戳女性观众们的笑神经，歌颂女权主义的重要性，也是顺水推舟的事情。片中，六大美女们穿短衣舞裤，酥胸、香肩、圆臀的扭动，各自妖娆的曲线，以及性感的舞姿都拍得极其唯美。虽然钢管舞题材的电影都与色情联系在一起，本片将钢管舞与低俗媚俗划清界限，凸显出女性青春勇敢追求理想的力量。

 

翻滚吧姐妹 (2018)

影评(3)

收藏(10)

翻滚吧姐妹/Sexual Dance(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/107143/blog/8032098/
--------------------
微信公众帐号seafans-movie

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
北京时光影迷会 12121

RSS订阅

北京时光影迷会

273983名成员14913个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 