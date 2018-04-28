井柏然演绎小镇青年「林见清」，怎么把男观众都虐哭了？

《后来的我们》可能是最不害怕被剧透的电影，因为我们都知道了故事如导演刘若英的歌中所唱：“后来，我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去消失在人海……”听过《后来》的人都知道，歌词讲述的是初恋，刘若英导演作品《后来的我们》讲述的也是初恋。普通人的初恋往往酸涩，但这种酸涩背后的甜蜜也往往令人怀念终身。

不完美的小镇青年林见清

《后来的我们》故事讲述小镇青年林见清在春运的火车上偶遇老乡方小晓。年轻人之间很快熟络了起来，青涩的林见清一直暗恋着方小晓，但爱在心中口难开，林见清一直用自己笨拙的方式爱着方小晓。

刘若英导演的处女作品，极容易让人联想到经典爱情电影《甜蜜蜜》，当年黎明与张曼玉所饰演的黎小军和李翘一同从内地去香港打拼，一起摆地摊……然而，井柏然扮演的林见清可比当年的黎小军要现实得多，这个角色更像我们生活中的一个普通人，也更贴地气。1996年《甜蜜蜜》里李翘对黎小军说过：“你来香港不是为了我，我来香港也不是为了你。”2018年，《后来的我们》中林见清对方小晓说：“这么多年，我留在北京还不都是因为你……”

东北小镇青年来北京打拼，所要面临的房价的残酷、求职的竞争、恋爱的迷惘……这些问题都需要林见清逐个面对。林见清是幸运的、是深情的，更是现实的，这个角色有着相当丰富的层次。他的幸运在于，坚守在大城市打拼终于还是生存了下来，没有被生活逼得退让回到自己的家乡。他的深情在于，他真真实现了自己“上九天揽月，下五洋捉鳖”的承诺，他愿意为爱人付出一切。他的现实在于，他所拥有的其实并不多，他愿意付出所有，他多少是有些自卑的，不然他不会反复的问自己的爱人“你是不是怀疑我做不到？你就是觉得我不能成功！”

丢掉了偶像包袱的井柏然

井柏然让我们看到了一个羞怯、懦弱、直男癌的林见清，《后来的我们》也是他演技成功突破的一次。他将小镇青年的青涩、自卑，成功之后的自负、虚荣都演绎得相当到位。正因林见清曾囊中羞涩过，所以他此后极力需要别人来肯定自己，但他并不懂得方小晓究竟需要的是什么。林见清这个角色不完美，但他确实能感动所有曾经年轻、仍在年轻的观众，尤其是男观众。后来的林见清终于学会了如何去爱，也终于实现了当初的追求，但他却失去了方小晓。

对于每个男人来说，初恋是一种情愫，初恋更是一种魔咒，那是永远抹不去的记忆。初次当导演的刘若英可以说非常懂男人了，在春运的飞机上，让昔日的初恋偶遇，试问这样的情节怎能不令观众揪心？相信绝大部分恋人都曾预想过他再次与初恋街头偶遇。北漂创业青年林见清在事业有成之后，偶遇方小晓而展开十年的记忆追溯，井柏然将这十年过程中，林见清人物角色的内心变化拿捏得极其精准。

谁能想到，当年在《等风来》中扮演富家少爷的井柏然，经过多年的演技磨练，变成了银幕前的林见清？北漂的无助、孤独、挣扎，都能从林见清身上找到共鸣，井柏然将北漂的辛酸和盘托出，戳中了太多人的泪点。

林见清与井柏然一同成长

还记得2010年井柏然凭首部电影《全城热恋》一举拿下北京大学生电影节最佳新人奖，甚至入围第30届香港电影金像奖最佳新演员。当年《全球热恋》毕竟是群星戏，给井柏然表演的空间也有限。这一次《后来的我们》，林见清这个角色的发挥空间要大得多，井柏然确确实实把握住了这次机会，演活了这个角色。

从《捉妖记》导演许诚毅、《失孤》导演彭三源，再到《后来的我们》导演刘若英，井柏然不止一次在新人导演的作品中挑大梁，观众看到了新导演的成长，也见证了演员井柏然的成长。“林见清”这个角色让人真正看到了井柏然驾驭角色的能力，在即将上映的《风中有朵雨做的云》，以及正在拍摄的《南烟斋笔录》，井柏然的表现，值得期待。

井柏然曾坦言自己的个人经历和林见清一样在青春中留有遗憾，早早出道在娱乐圈打拼的井柏然错过了像普通青年那样奋不顾身的恋爱机会，而林见清也因种种现实原因错过了自己一生的挚爱方小晓。此次《后来的我们》可以说是刘若英成就了井柏然，因为井柏然成就了林见清。如果说《前任攻略》讲述的是再深的感情敌不过缘分的交错，那么《后来的我们》则讲的是坦然的面对错过，不辜负所爱的人就好，不要害怕辜负自己这一生，因为人这一生怎么选都是错的，怎么选都会留有遗憾。即便没有相爱的运气、相守的默契，人还是只能是狠下心继续往前走。

刘若英导演曾在电影拍摄过程中说过：“我就是想要拍出一部感动你的电影。”现在看来，她确实做到了，井柏然演绎的小镇青年林见清，真真把观众都虐哭了。