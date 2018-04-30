一约既定万山无阻，《战神纪》看战神铁木真是怎样炼成的

成吉思汗的故事传说我们从小就听得多，然而铁木真的故事，我们却知之甚少……4月28日上映的《战神纪》则讲述的是铁木真年轻时候的传奇故事，那时候的他，还不是成吉思汗。

要将一个人人皆知的传说人物拍摄成故事，没有一点现代电影思维，是极难引起观众的兴趣的，所以电影《战神纪》利用现代电影手法将陈伟霆扮演的少年铁木真塑造成了中国古代超级英雄，并让他为了自己心爱的人、为了守护草原展开一场拯救的征途。

都知道人生有三大至苦：少年丧父、中年丧偶、晚年丧子。铁木真之父身为部落首领，在一次决斗中丧命，也致使幼年的铁木真比其他的成长得更快。在茫茫草原无父亲护佑的孩子，注定比其他孩子要更坚强、更勇敢。电影《战神纪》故事要深入观众心灵，首先是人物出彩，铁木真的成长经历与其后来成为一代天骄成吉思汗有着密不可分的关系。

铁木真之父在世之前，曾为他与翁吉剌部落首领的女儿孛尔帖定有婚约，草原人的婚姻可谓是一约既定，万山无阻。为了迎娶自己的妻子，铁木真只身来到翁吉剌部落，不料却被孛尔帖埋怨：“这么多年，你怎么现在才来找我？”世间之爱，唯有少年两小无嫌猜之时最为纯洁，也只有历史艰难坎坷再在重逢时最为珍贵。岂料天意弄人，铁木真青梅竹马的孛尔帖却在新婚之夜被人掳走……

要说少年坎坷的铁木真命运真正开始转折要属这一次新婚妻子被人掳走了，这在草原上可是绝不允许发生的事——草原上这些平日里大块吃肉大口喝酒的糙汉子们对待感情往往更加忠贞，而也正是这种忠贞驱使着铁木真冲冠一怒为红颜，燃烧荷尔蒙为爱而战！

没有男人不是在女人的爱里成长的，即便是铁木真这样的男人也一样。铁木真的成长分不开两个女人的伟大灌溉：少年丧父的铁木真由其母亲独自将他抚养成人，在离开母亲远走前，他亲吻母亲的蒙古靴以行礼；成亲以后的铁木真其妻子被掳走，也激发了他的斗志，他让成为草原上的王者。

既为古老的神化故事，电影《战神纪》引入了铁木真、扎木合、孛尔帖等历史上真实存在的人物，同时也将草原上的更多传说带到了中原，电影虚构出了萨满、忽出鲁、朵歹等传说中的人物形象，看到这些极具草原特色的传说人物时，不由赞叹《战神纪》称得上是一次草原文化输出的影片，在观看电影的过程中，相信会有不少观众会对草原英雄的事迹产生浓厚的兴趣。

最后，值得一提的是在影片《战神纪》中的卡司阵容。除了已知的陈伟霆、林允、胡军、张歆艺几位领衔主演以外，还有倪大红、李光洁、赵立新、巴森扎布、巴音额日乐、涂们、咏梅、宝音格西格的加盟。其中巴森扎布、巴音额日乐、涂们等几位老演员正是蒙古民族演员，从这一点来看，可能感受到《战神纪》剧组的精心策划。其中，李光洁出演的铁木真的好兄弟札木合，两人在影片最后一同马背上征战的剧情令人热血沸腾！