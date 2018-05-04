《我是你妈》：敬闫妮这样不在广场跳舞，独爱夜店蹦迪的老妈

小时候我们希望时间可以走得快一点，好让我们赶紧长大，像大人那样能为自己拿主意。等长大了以后，我们又希望时间可以走得慢一点，好让我们多陪伴自己心爱的人。人来世间走一遭，最亲近的人不是爱人也不是子女，而是自己的妈妈。由闫妮、邹元清母女首次大银幕合作的电影《我是你妈》讲述了一对相爱相杀的母女的故事，用另类的方式表达母女之间的亲昵。

每个女儿都是妈妈的绮梦

每一个女儿都是妈妈的绮梦，妈妈很自然的会把自己年轻时未完成的梦想寄托在女儿身上。电影《我是你妈》里，邹元清所扮演的赵小艺在十七岁时初恋了，母亲秦美丽第一反应并不是担心女儿恋爱影响学习、影响高考，而是若有所思地说了一句：“我就是十七岁初恋的，她随我。”不得不说这是闫妮扮演的这个角色的魅力所在，她永远浪漫，即使是人到中年，也没有世俗气，尽管她的生活并没有普通中年人的安稳，但她却一直活在自己年轻的心态里，这也是为什么电影《我是你妈》中吴若甫、吴大维两大型男对她展开碶而不舍追求的原因所在。

女儿要打耳洞了，她要女儿带着她一块去；女儿要去蹦迪了，她也要女儿带她一起去。女儿说要考艺校了，妈妈再三犹豫了还是支持她，只因年轻时的秦美丽没能考上艺校，所以全力支持女儿追求自己的梦想，其实也是秦美丽在追求自己年轻时未完成的梦想。

妈妈的控制与女儿的反控制

女人天生缺乏安全感，而获得安全感的重要手段之一其实就是控制。每一对母女其实都在控制与反控制之间一生周旋的，对于那些天蝎座控制欲强的母亲来说，女儿反控制的作用力也会越大。龙应台曾写道：“所谓父母子女一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。”都说女儿是妈妈的小棉袄，可总有一些女儿，她们并不是妈妈的小棉袄，而是妈妈的军大衣！只因越反叛妈妈的女儿，到后来对妈妈的保护也越强烈。乖巧的女儿像小棉袄一样贴心，而像赵小艺这样有些女汉子性格的女儿，注定像军大衣那样保护妈妈。

小时候讨厌妈妈对自己的控制，长大了却开始理解妈妈，人与人之间的互相理解，也是人与人之间爱的基础，不然怎么会说“理解万岁”呢？因为我们知道，当妈妈有一天不再控制我们的时候，说明我们已经长大了；当妈妈有一天不再管我们的时候，说明妈妈已经老了，我们得管她。秦美丽一句话，道出了天下母女之间最简单也最复杂的情感：“我不管你，你也得管我，因为我是你妈！”

妈妈无可取代，尤其是秦美丽这样的妈妈

随着年龄的增长，我们对妈妈的依赖越来越少，而妈妈对我们的依赖却越来越大，但无论如何，妈妈都是人一生当中难以名状的存在。秦美丽和赵小艺这一对母女，历经不少搞笑轶事，关系也迎来转折，当赵小艺意识到秦美丽开始依赖她的时候，她知道自己应该长大了，电影《我是你妈》的泪点也正在于此。

近几年瘦身成功的闫妮在电影中大秀了好身材，充分展现了熟女风情妩媚的一面，夜店自嗨尬舞、车内“性感脱衣”……如果说电影《情圣》中闫妮展示身材只是小试牛刀，那么这次《我是你妈》则是让她的性感大放异彩。毫不夸张地说，闫妮承受着她这样年纪意想不到的风韵。

像闫妮那样不在广场跳舞，独爱夜店蹦迪的老妈呀，用过去人的眼光来看她，会觉得她没有普通中年妇女的贤惠与靠谱，但从另一个角度来看她，会发现她有着普通中年妇女无法比拟的潇洒与魅力。中年人，更应该躁起来。看完电影《我是你妈》特别想知道：赵小艺，有秦美丽这样的妈妈，你不觉得很酷吗？