最有深度的是英文片名——《幕后玩家》观影作业

感谢时光网组织的活动，在CBD万达IMAX厅观赏了徐铮新作《幕后玩家》

CBD万达IMAX厅去过很多次啦，座椅舒服，音响好，亮度高。

《幕后玩家》虽然不是徐铮导演或编剧，但是是徐铮监制的，而且徐铮本人亮度太高，他所主演的电影，大家总能联想到是他自编自导的。这样有利也有弊。

徐铮前段时间上了《向往的生活》表演洗头顺便宣传新电影，而且还颇为洗头没有上热搜不忿，于是想去看看他的新作。绝大部分观众见到植了发的徐铮都会想给他来一碗老坛酸菜牛肉面再递个话筒吧。

电影说的是个选择问题，人生中有无数的选择，你做出的每一个选择都会改变你的人生轨迹。这的确是我们该思考的问题，做每个选择时遵从最基本的原则是什么？是善良吗？同时电影还夹带悬疑犯罪要素，但是这些悬疑犯罪梗铺垫的比较生硬，为了悬疑而凭空制造了一个梗。导演请告诉我为什么荒山野岭有下水道，市政都管到那里去啦？万一钟小年起床后没有第一时间开保险柜更新密码而是开窗帘是不是费这么大劲复制的别墅就没用了？

徐铮近几年的角色都执着于迷途知返忘了初心又找回初心的精英，倒是很符合《向往的生活》concept

王丽坤是电影里给我最大的惊喜，进步很多啊，已经可以接棒徐静蕾演才俊夫人了，仿佛几年前那个《有一个地方》里的是前世演的