《荒城纪》：众生尽皆蝼蚁，荒诞不过耳语

几年电影市场极速壮大，早已不乏全明星阵容的视效大片，然而观众们享受着这些财大气粗的视效大片同时，似乎已忘记了上世纪九十年代里那些靠好故事取胜的好电影。那一股巧劲儿，正是早年国产故事片中的精华所在。

当然，靠好故事取胜的中小成本故事片，每年还会冒出几部来，但再难以有九十年代那种令人久久难以忘记的后劲儿。今年上半年遇到了《荒城纪》，5月18日上映不敢说这是2018年最好的一部国产电影，但却是在开年至今里国产片中最大惊喜。故事中有着《驴得水》的辛辣，亦有着《健忘村》的荒诞，无形中将社会阶层的遮羞布随着女主的衣服一层层的撕开，没有血色，只有苍白。

和众多批判社会意识形态的电影一样，《荒城纪》将背景放在了民国，这似乎已成为电影文艺工作者创作的最好时代。喜剧的内核都是悲剧，为什么国产现实题材的影片要在30年代、要在山西农村才敢将如此荒诞不经，黑色幽默的故事表达出来？看完《荒城纪》你也会思考这个问题。好的电影就是这样，让人感受到悲剧人生的无奈，更引发着对人性的思考。

新旧伊始，杯葛无援

《荒城纪》的故事并不复杂，甚至简单到观影完毕后归途时想起，也会毛骨悚然。“礼义廉耻堂”在山西方言的催化下被没有文化的保长理解成“李忆莲祠堂”，名为“蒋中正”的执政者被族长化解为“讲忠贞”。至此，一段荒诞却饱含悲凉的故事便延展开来。在这座荒城里，没有黑白对错，只有新旧时代交替带来的阶级剥削与底层人民难以传达的哀嚎。

上层阶级用形象工程搪塞统治者进行剥削，他们在乎的不是“礼义廉耻”本身，而是那一张张用以交差的定格照片以及满箱沉甸的大洋。

中层阶级用道德宗法束缚自己，捆绑他人。却又在生存之际抛妻卖女，为了钱财枉顾宗法、草菅人命。

下层阶级为五斗米折腰，麻木者被阶级统治，觉醒者申诉无门。土地孕育女人，女人孕育孩子，孩子折射大人，而大人，却是愚昧本身。周而复始，所有人都被困在荒城。如蝼蚁，自顾不暇，更无人在乎其生死。

光影如诗，造魅随心

徐啸力作为新人导演，在电影质感以及视听语言的塑造上别具一格。四个节气的划分对应四个关键人物的黑白影调定格画面，给情绪的宣泄以足够的蓄力点，为最后的爆发做足铺垫。

16MM电影胶片质感的塑造让这个发生在民国山西边陲的故事生动别致。

另外，老戏骨与新人演员的飙戏拓宽了故事本身的戏剧张力，西洋金属乐器的配乐与东方乡村影调的碰撞火花四射。在中小成本体量中，《荒城纪》算不得一部完美的作品，但却有着足够多的诚意。

不少人在观影完毕后询问徐导为何要做一部不符合市场主流大众消费需求的影片时，徐导笑了笑，随后不假思索的答到：“如果每个人在创作初期都想着迎合市场，那中国电影还有未来吗？”随后，满场的观众也都笑了。《荒城纪》正是一部不为迎合大众，不搞低俗笑料，但用心讲好故事的电影。