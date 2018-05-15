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《复仇者联盟3》烂成这样的假大空，建议大家就别吹

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2018-5-15 18:21:27

 

 

最早看到《复仇者联盟3》这种堆人头海报，银河护卫队+钢铁侠+蜘蛛侠+美国队长等人，就暗咐不妙！这种能用凑英雄来吸引人群流量的漫威定制作品，早随着《钢铁侠2、3》《复仇者联盟2》就出现哗众取宠、痛失底线的各种案例，品质不如预期《黑豹》在年初都能狂捞大钱，更提早给剧本层面更白痴的《复联3》蒙上一层功利阴影。



果不其然！打着灭绝和宇宙平衡谬论的灭霸，跟《暗夜骑士》的小丑一样，没有逻辑地强悍出现，莫名其妙去到处毁坏与屠杀，打着所谓“高尚”“伟大”理由，却秒杀众英雄黯然离去后，影院内一片哗然，纷纷在骂“草泥马！”高端、大气、上档次的群P与叹为观止的恢弘特效武打管屁用？难掩苍白乏味与弱智狗血！



雷神相爱相杀的洛基不跑，非去刺杀灭霸，直接被秒杀，炸不死的雷神在宇宙里漂流，直接被银河护卫队的宇宙船救下，故事已经朝狗血层面前进。后面，小浣熊掏出一个眼球，独眼龙雷神就瞬间按上，能看见了，你信吗？虽然是科幻奇幻漫画英雄片，但这种细节换《奇门遁甲》《降魔传》早骂到外太空了。



没有铺垫，缺乏依据，想怎么就怎么，找个狗血理由就敷衍，蜘蛛侠掉下太空船，一个纳米技术就服装升级，后背还长一个机器蜘蛛翅膀，钢铁侠都穿胸，纳米修复不死？银河护卫队基本都是来送死的，卡魔拉是灭霸养女，就用来祭祀摔死？换一颗宝石？灭霸就像《七龙珠》沙鲁一样，不断夺宝升级，无所不能，所谓摔死养女前假仁假义的鳄鱼眼泪，煽情手法之拙劣,媲美《画皮》！


“无脑乱打！脱离实际！传递负能量！”，堪称《复仇者联盟3》最大败笔！纵观全片线索多人物多，却只停留在知道谁打谁，谁跟谁聊天或打架细节有幽默（悲情）噱头的层面上，人物理由与举止都脱离实际太多，转折生硬突兀，就为送死。乍看很牛X特效视听，想象力与技术层面不停炫耀，却演着狗血弱智到处都是的低幼负能量剧情完全沦为《九层妖塔》《赤道》那种腐朽骗钱产物。



如今，穿着紧身衣飞天遁地乱打，招数多、花样多、特效狠、IP大，就能蒙钱。老百姓看片越来越看题材与表现形式，跟编剧一样不注重剧本逻辑与精彩性，就爱看穿紧身衣帅哥靓妹飞天遁地打怪，导致《复仇者联盟2、3》《正义联盟》《超人大战蝙蝠侠》都出来骗钱，屡屡得逞，给好莱坞和超级英雄片抹黑！



幻视明明已经被美眉哭天喊地捏碎宝石，嗝屁着凉了，灭霸一发功还复活出来，开着外挂捏出宝石，这尼玛就宇宙第一？然后一个个超级英雄瞬间灰飞烟灭？剩下的明星估计都有档期？滚蛋吧！漫威知道你只能骂一万只草泥马，却不能背炸药包炸他们，不能枪毙这些编剧，所以早早布局几十年.....好莱坞电影人的良心与智商，还有规范拍片的匠心模式，就是这群兔崽子给败坏的！


多几个《王牌保镖》《勇闯夺命岛》《飞屋环游记》《魔兽》《蜘蛛侠2》（雷米导演版）吧！这个商业时代需要一些靠耍帅耍酷、炫耀视听、穿紧身衣戴面具、脑残乱打的超级英雄片来圈钱，但圈来的钱更需要去那么拍良心精品！连打一个灭霸都估计肥皂剧拉长灌水几年，太恶心！


8.2 

复仇者联盟3：无限战争 (2018)

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