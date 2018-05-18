真的是不知道用什么来形容这一部十年策划的宏大的电影，因为每个人物的塑造都是如此完美，各自都有自己的性格，羽翼丰满。他们中的大多数都失去了一切，爱的人相继离开，然后又涅槃重生，重新站到巅峰。“从前有一个想法，把一群了不起的人聚在一起，看看我们能做什么。”然后就有了《复仇者联盟3：无限战争》。每一个角色都不可或缺，每一个人物都造就了这一部电影。

经过几次大战，铁罐已经不再是曾经那个花花公子，他变得沉稳，因为背负着太多责任。作为复联的核心人物，他要把一群性格迥异的复仇者团结在一起，他要保护好每一个人，他要随时准备好可能到来的危机。作为人生导师，他一边告诉小蜘蛛说别做我做的事啊，一边很清楚他一定会出去乱闯，所以给他准备了一系列炫酷的功能，希望他不受到自己以前的那种伤害，亲自给他收拾烂摊子。他做了所有努力却没有任何办法，他眼睁睁看着小蜘蛛扑进自己怀里说我不想走啊，看着小蜘蛛留着眼泪说I'm Sorry，看着无所不能奇异博士说这是命啊然后灰飞烟灭，并肩作战的朋友们都灰飞烟灭。

经历过二战的美国队长从一开始就看遍了人生的酸甜苦辣，他爱着并关心着每一个人，有强大的能力也背负着沉重的责任。他会在最前方冲锋陷阵，带领着大家。他理解每一个人的处境，所以当知道了从小的兄弟吧唧在九头蛇的控制下杀害了并肩作战的铁人的父母时，虽然他的心里比任何人都要纠结都要难过，最终放弃了盾放弃了复联，因为他知道，当他一无所有的时候，他还有吧唧。他同样也理解猩红女巫不愿意亲手杀死心爱的人的心情，所以他说“we don't trade life”，冲在最前面只是想给他们一点时间希望能有解决的方法。看着身边的朋友一个一个受伤，他难过悲愤，却在强大的灭霸前没有一点办法，明明知道一切都是徒劳，却徒手接下了已经镶了四颗宝石的灭霸的拳头，眼神满是坚毅。他看着朝他跑过来的吧唧在一瞬间灰飞烟灭，只剩下走到哪都带着的那把枪，他看到旺达笑着离开，他看到曾经和朋友们一起守护的世界只剩下自己。他无奈的抱头坐在地下 “oh god”