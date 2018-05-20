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《西小河的夏天》：人这一生，活的不过是几个瞬间

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2018-5-20 20:28:21

苏联诗人帕斯捷尔纳克曾说过：“人不是活一辈子，也不是活几年几月几天，而是活那么几个瞬间。”看完电影《西小河的夏天》便想起了这句话，因为电影主角，少年顾晓阳便是在这人生中的某一个瞬间轰然长大的。不是突然，是轰然，只因那一瞬间对于主人翁顾晓阳来说是猛烈的。

有些人早熟，有些人晚熟，而每个人都有属于自己成长的夏天。夏天，似乎特别容易发生故事的季节，夏天，也是最有诗意的季节。电影中的故事发生在江南水乡绍兴，因为导演正是绍兴人，所以影片整体独具江南韵味和东方意境。夏天的蝉叫、夏天的宁静、夏天的雷雨、夏天的爬山虎……影色声像在周全导演的镜头之下，将观众拉回到了1998年，台门口的一条西小河缓缓的流动，不知不觉。

瞬间1：少年的孤独

对于80后来说，成长于90年代的他们，他们十来岁时的夏天可能只有雪糕、球赛，以及孤独。那一年，皮耶罗决战世界杯，十来岁的顾晓阳也想像他一样。少年时的梦想总是荒唐而又富有诗意的。80后的那一代人，父母的陪伴其实是不够的，小男孩的梦想自然不会有人支持。爸爸在学校当老师、妈妈是越剧演员忙于演出，真正陪伴顾晓阳的是隔壁的怪爷爷，怪爷爷陪晓阳踢球、郊游，也陪他一起长大。

影片《西小河的夏天》运用儿童视角来讲述江南水乡三代人的生活与成长，细腻的构思能从故事内容、影像镜头等多处可见。作为80后新锐导演，周全导演的这部处女作有着浓重的个人色彩。一个小男孩在一个夏天的所见所闻所感，促成了他与周遭环境的一个故事、一种格局。作为80后的观众可能会有极深的代入感，正因为没有人的成长不是伴随着孤独的，那种记忆之中深层次的孤独，正是每一个人成长的养分。

当然，人生的残忍之处也正在于此。人会长大，长大意味着更坚强，但也意味着失去。正如西小河一般，缓缓地流动，不知不觉，不经意的失去。

瞬间2：中年的仓惶

“无仇不成父子,无怨不成夫妻”想必对于中年男人来说，对这句话格外有感触。顾晓阳的父亲顾建华，中年面前他的意乱情迷，竟被儿子晓阳撞见，致使父子之间的矛盾冲突更凸显。顾建华扮演者张颂文的表演可圈可点，将一位步入中年的严厉父亲刻画得惟妙惟肖。孩子顾晓阳的视角可以看到一个家庭，而顾晓阳的成长，可以窥探到一个时代。

妻子发现了顾建华对学校新来的年轻漂亮的英语老师心生爱慕，唱越剧的妻子径直走到镜头前，一句“常言道结发夫妻到白头，看来你我今生无缘配”看得观众十足心碎。周全导演的克制与诗意也正在于此，他的镜头之下，有着中年人的仓惶，但却没有中年人的一地鸡毛。顾晓阳母亲的扮演者谭卓虽是东北人，却在《西小河的夏天》中演出了江南女人的市井与优雅，将一位外柔内刚的江南女人演得淋漓尽致。

瞬间3：老年的自处

至于爷爷的扮演者，台湾演员顾宝明原籍江苏，于是他在《西小河的夏天》中演出的角色完全没有违和感。其实有时候老年人的孤独是比少年更苦闷的，少年即便是孤独，然而对于孤独是陌生的，老年人的孤独，是即便有所防备也无法阻挡的。明明知道自己人生走到了下半场，逃也逃不掉的悲苦，什么都无法再拥有，一眼望去，眼里只有慢慢的失去。十足像是流动的西小河，静谧却又无人阻挡。

相较于如今缺乏陪伴的老年人来说，电影《西小河的夏天》中爷爷的生活更加悲苦，因为他连老年人最后的希望也早已失去。这种孤独并不像是普通戏剧中的激烈的矛盾冲突，更是一种藏在现实生活中难以名状的悲苦。看到老人尝尽了此种悲苦，电影的故事就像温柔一刀，缓慢地插进观众的心膛。

伴随着顾晓阳童年的夏天，1998年的世界到2018年的世界杯，已是足足过去二十年。观众可以看到《西小河的夏天》里少年、中年、老年，人活的几个瞬间。时代变迁，生活之中的爱、理解、释怀、无奈一一被展现出来。虽只是几个瞬间，但又格外有力度，电影乍看之下是柔和的，观看过后却感觉是深沉的。生活本身是平静而美好的，但其实也是无奈与破碎的。时间犹如西小河一般，涓涓流淌，人们一边长大，一边失去。回头望，人这一生，活的不过是几个瞬间。

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电影说这是电影，电影说这是生活。

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