黑暗之心---最疯狂的拍片经历

科波拉的《现代启示录》是一部里程碑电影，它反应出了一个时代的本质，刻画出了人性的黑暗，也影响了后世的电影创作。“这部电影与越战无关，它本身就是一部战争史”，科波拉在此片首映式上如是说。

科波拉的老婆埃莉诺·科波拉一直陪着夫君在菲律宾环境糟糕的拍摄现场，一呆就是一年多。她也没闲着，拍了一部片场纪录片《黑暗之心》，没想到也大获成功，成了最为著名的“花絮式”纪录片。

这部纪录片非常好看，科波拉夫人完全没有顾忌丈夫的脸面，把他最丑陋的一面给展示了出来。科波拉在片场赤膊上阵，露着满身赘肉发号施令；一场戏拍四、五十遍，台风来袭大雨倾盆也逼着演员露天表演；开机十多天就把原定的主角哈维·凯特尔换掉，就仿佛一个暴君。

由于状况频发，预算不断增加，电影公司不干了。科波拉深陷自己营造的春秋大梦中不能自拔，又不能半途而废，只得将自家的房产抵押，把从《教父》手里赚来的钱也全部投了进去。《现代启示录》的拍摄成了一次豪赌，赌进去了导演的家庭、事业和前途。

电影中请来的唯一大牌---马龙·白兰度狮子大开口，一周一百万，只给三周档期，还要先付100万做定金！由于科波拉误期，白兰度拿了一百万定金想不干活开溜，幸亏好说歹说才把他请到了菲律宾。而这个时候，教父白兰肚大腹便便的样子已和片中要求的角色形象相去甚远。

科波拉为了白兰度的肚子不停改剧本，但白兰度却不愿意配合。没办法，科波拉只好让白兰度和配戏的演员们自由发挥，他只给大纲，就这样尬演了十几天。在这部纪录片中可以看到白兰度在镜头前一直不拉不拉念着原著小说中的段落，最后无奈的说：“我编不下去了”。

男主角马丁·辛在片场更是遭了大罪，他为了表现迷乱的状态而酩酊大醉，光着屁股对着一屋子剧组人员发狂，当场打碎玻璃血流如注，而后不久又突发心脏病差点死去。纪录片中的他回忆起这些情景的时候显得疲惫而痛苦。

《黑暗之心》以客观、略带调侃的方式讲述了一个疯魔导演的疯狂工作经历，让我们看到了一部经典电影创作过程中的艰辛与无奈。埃莉诺作为他的夫人没有过多表达自己的心情，尽管期间科波拉还闹过桃色事件，造成了家庭危机，但在这部纪录片中埃莉诺始终支持着丈夫的事业，没有一丝怨言。

《黑暗之心》中还顺便展现了菲律宾的风土人情，他们雇了一整班土著参加拍摄，他们在片场杀牲口、做法事，一时间熙熙攘攘、好不热闹。当地的人工特别低贱，剧组竟雇来群众演员扮演死人头！大活人就被埋在泥土里只露出人头在那里戳一天，一动也不能动。

影片最后科波拉的一席话很有见地，他说现在这个时代是人人都可以拿着摄影机拍电影的时代，以后的电影节评选出来的大师，或许就是一个农村的拿着DV拍摄身边生活的小女孩，人人都可能成为“大师”了。他的潜台词或许是：拍电影再也不会像我这么辛苦了。