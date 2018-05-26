没有原力的星战~~该怎么称呼？

汉索罗，星球大战系列中由哈里森福特演绎的经典人物，跨越了星战4部电影，包括正传3部，还有第7部原力觉醒。其实，在第7部中出现就透露出牵强，对于迪斯尼新作的几部星球大战，我最喜欢的是侠盗一号，完全新的故事，而且衔接上前传和正传。

目前这部星战外传豆瓣评分6.9分已经是星战系列的最低分。从评分上能够看出，至少观众和影迷对于这部星战电影是不甚满意。

虽然说是星战，但其实电影中绝地武士和西斯武士之间的斗争一点都没有关系，电影中只有在结尾的时候出现了邪恶的西斯武士，虽然这位西斯武士和星战前传1.魅影危机里面的西斯武士长相类似，但是很明显，这部外传的时间点是在前传之后，也就是西斯皇帝已经统治整个银河系，侠盗一号之前。不过这里又出现了花脸西斯~~所以就有点奇怪，西斯武士向来是一脉单传，只能有一位师傅一位徒弟，如果西斯师傅寻到更优秀的徒弟，会让新徒弟杀死旧徒弟。在前几部电影中，阿纳金杀死了杜克伯爵，西斯皇帝又想让卢克杀死父亲成为他的徒弟。不知道这部外传中的西斯武士和黑武士达斯维达处于什么样的关系？（有可能是电影我没看明白吧）

电影还是围绕在星际冒险中展开的，年轻的汉索罗逃离了生活的星球，但是他所爱的人琦拉却被留了下来，立志回去救女友的故事情节并没有展开。在偷盗核心素的过程中，竟然发现女友琦拉已经加入了血色恐怖组织，之后的故事完全在想救出女友和摆脱恐怖组织的过程中展开。虽然剧情相对简单，但是汉索罗和贝克特、琦拉、 兰多 的暗中角力成为了电影的亮点之一，谁都不能相信，也都不能信任，这是在茫茫宇宙中的生存法则。为了利益，谁都可以出卖和背叛，如果说侠盗一号讲的是侠义精神，是为了银河系的和平可以牺牲自我，那么这部汉索罗外传就是为了自己的生存，谁都可以出卖~~

关于这部电影的批评除了在剧情，最大的问题就是男主身上。哈里森福特所演绎的汉索罗太过经典，年轻时候的哈里森福特非常帅气，高大威风、金发碧眼，典型的70年代美国帅哥。 阿尔登埃伦瑞奇的汉索罗确实年轻，但是从各个方面都比不上年轻时候的哈里森福特，主要是英气不足，在整部电影中的气场不足，很多人都是冲着 龙妈艾米莉亚·克拉克 饰演的 琦拉看这部电影。再加上伍迪·哈里森 饰 托拜厄斯·贝克特 、 保罗·贝坦尼 （幻视）饰 德赖登·沃斯 、唐纳德·格洛弗饰 兰多·卡瑞辛 这些配角完全把男主的风头抢走。不得不说，配角这些老戏骨真真正正的把星际海盗演绎的更加完美，行事果断、毫无章法、随意妄为。相比之下，电影中的汉索罗确实是初出茅庐的小子一个。逃出星球之后参军的历练完全比不上龙妈在恐怖组织里面的经历。

星战电影中最精彩的光剑打斗完全没有出现，只在结尾的时候出现了光剑。星战电影典型的片头曲没有出现，期待中的我很是失望~~死星这一大杀器终于没有再出现，实在受不了每次都被炸毁~~